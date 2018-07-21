Hakkında FETÖ soruşturması yürütülen isim Erdoğan'ın imzasıyla o makamda

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlıklara bakan yardımcısı ataması yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla, 2016 yılından bu yana Erciyes Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Prof. Dr. Muhammet Güven Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.
BAKAN YARDIMCISI GÜVEN KİMDİR
Sağlık Bakan Yardımcısı olan Muhammet Güven, Türkiye’nin gündemine Mart ayında gelmişti.
Işıkçılar Cemaati’nin yayın organı Türkiye gazetesinde Mart ayında çıkan bir haber, Güven hakkında yürütülen FETÖ soruşturmasını konu ediyordu.