'CHP delegeleri hiçbir baskıya boyun eğmez'

CHP'li Tatlıdil, olağanüstü kurultay için imza veren delegelerin, 'imzalarını geri çektiği' yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

CHP PM üyesi Bülent Ecevit Tatlıdil, Konya'dan imza veren 21 delegenin imzasını geri çekmediğini açıkladı. Tatlıdil, 'bu tür haberlerin süreci tıkamak için yapıldığını' söyledi.

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Bülent Ecevit Tatlıdil'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Birtakım haber siteleri ve görsel medyada değişim ve Umut Kurultayı için toplanan imzalar arasından Konya kurultay delegelerimizin imzalarını geri çektiği yönünde yalan haberler yapılmaktadır. Konya’dan imza veren 21 Kurultay delegesi arkadaşımız arasından hiç bir imza geri çekilmemiştir.

Bu tür haberler iftira niteliğinde olup sürecin önünü tıkamaya yöneliktir. CHP delegesi onurludur. Verdiği imzanın arkasında dimdik durur ve durmaya devam edecektir.

Bu tür haberlerin kaynağı maksatlı olup partiyi ve delegeleri tartışma ortamına çekmeye yöneliktir.

CHP Kurultay delegeleri hiçbir baskıya boyun eğmez.

CHP Kurultay delegeleri kendilerinden önce partimizi düşünen yürekli insanlardan oluşan örgütlerimizin oylarıyla seçilmiş değerli ve yürekli insanlardır."

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