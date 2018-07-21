HDP'li Acar'ın avukatı: Silahlı kişiler tarafından...

Şanlıurfa'dan Diyarbakır'a özel aracıyla giderken ortadan kaybolan ve iki gün sonra evine dönen HDP PM ve Diyarbakır il örgütü üyesi iş insanı Kamil Acar'ın avukatı açıklama yaptı. Avukatı, iş insanı Acar'ın silahlı kişiler tarafından kaçırıldığını açıkladı.

Kayıp HDP'li yöneticinin akıbeti belli oldu

Şanlıurfa'dan Diyarbakır'a 18 Temmuz’da özel aracıyla giderken Pirinçlik Karakolu'na 2 kilometre mesafede aracı bulunan ve kaçırıldığı belirtilen HDP PM ve Diyarbakır il örgütü üyesi iş insanı Kamil Acar dün akşam evine dönmüştü.

Açar'ın avukatları bugün yazılı açıklama yaparak müvekillerinin kaçırıldığı iddialarını doğruladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilimiz Kamil Açar bir iş görüşmesi için gittiği Nevşehir’den Diyarbakır’a evine dönerken 18 Temmuz 2018 tarihinde yaklaşık olarak saat 20.30 sıralarında Pirinçlik civarında aracının önü kimliği belirsiz uzun namlulu silahlı kişilerce kesilerek alıkonulmuştur. Arabasından indirilir indirilmez elleri arkadan plastik kelepçe ile bağlanıp, gözleri ve yüzü geniş bir bezle kapatılıp zorla bir araca bindirilip kaçırılmıştır.

Daha sonra neresi olduğu belirsiz bir yere götürülerek, 20 Temmuz günü akşam saatlerine kadar kapalı bir yerde tutulmuştur. 20 Temmuz akşam saatlerinde Diyarbakır şehir merkezine yakın bir tarlada serbest bırakılmış ve buradan anayola çıkıp bulduğu bir taksiye binmiştir. Taksicinin telefonu ile ailesini arayıp eve doğru gelmekte olduğunu bildirmiş ve saat 21.30 sıralarında evine ulaşmıştır. Evine ulaştıktan kısa bir süre sonra adli işlemler için emniyete götürülmüş, ifade işlemlerinin bitmesinin ardından bu sabah itibariyle evine dönmüştür. Bütün kamuoyuna gösterilmiş olan duyarlılık için Kamil Açar ve ailesi adına teşekkür ediyorum"

Olayın ardından HDP sosyal medyada #KamilAcarNerede başlığıyla kampanya başlatmıştı.