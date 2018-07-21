Sandıklı Hüdai Kaplıcaları'nda bulunan termal bir otelde gerçekleştirilen çalıştay, Genel İdare Kurulu üyeleri (GİK), milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açılış konuşması yaptığı çalıştay, basına kapalı gerçekleştiriliyor. Toplantının yapıldığı otel, Meral Akşener'in posterleri ve parti bayraklarıyla süslendi. Çalıştay, yarın sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erecek.
21 Temmuz 2018 14:09
İYİ Parti çalıştayı, o ilde başladı
İYİ Parti Teşkilat Çalıştayı, Meral Akşener başkanlığında Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde başladı.
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