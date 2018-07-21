'Berberoğlu AKP yargısını mahkum etti'

Yarkadaş: "Yargı iktidarın güdümünde hareket ediyor ve hukuku kendi elleriyle boğuyor."

CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP'li Enis Berberoğlu ve Eren Erdem'in tahliye edilmemesine tepki gösterdi. Yarkadaş, "Bu yargı düzeninden adalet çıkmaz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yeniden milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmediğine dikkat çeken CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş, "Berberoğlu'nun cezaevinde tutulması, yargının kararlarının hukukun ilkelerine göre değil; intikam alma, sindirme, yıldırma ve gözdağı taktiğine göre alındığını gösteriyor" ifadesini kullandı.

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"SUÇ İŞLİYORLAR..."

"Berberoğlu'nu anayasanın açık hükmüne rağmen cezaevinde tutmak suçtur! Suçu işleyenler hesap verecektir!" diyen Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Berberoğlu işlemediği bir suçun bedelini ödüyor. Sözde yargı, iktidar güdümüne girdikçe her gün yeni bir adaletsizliğe imza atıyor. Hukuk tarihinde utançla anılacak kararlar veriliyor. Anayasanın 83. maddesine göre dokunulmazlık hakkını yeniden kazanan Berberoğlu, açık hükümlere rağmen tahliye edilmiyor. Keza geçici 20. Madde de vekillerin seçilmesi halinde yeniden dokunulmazlığa sahip olacağını belirtiyor.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin anayasayı hiçe sayan bu tutumu, dokunulmazlık ilkesini açıkça ayaklar altına alıyor. Bu parlamentodaki vekiller için de ciddi bir tehlikedir. Sorun Berberoğlu'nun durumunu aşmıştır. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, meclisin hukukunu, onur ve şerefini korumak zorundadır."

"BERBEROĞLU AKP YARGISINI MAHKUM ETTİ"

Berberoğlu'nun 405 gündür cezaevinde tutulduğunu hatırlatan Yarkadaş, "Sadece bu gerçek bile tahliye için yeterliyken, Yargıtay bunu da görmezden gelmiş ve hukuk varmış gibi karar vermiştir. Berberoğlu ise görüşe ve mahkemeye çıkmama kararı alarak oyunu bozmuş, AKP yargısını kamu vicdanında mahkum etmiştir" diye konuştu.

EREN ERDEM'İ HATIRLATTI

Berberoğlu'nun bir an önce tahliye edilmesini isteyen Yarkadaş, CHP PM Üyesi Eren Erdem'in de benzer bir hukuksuzlukla karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 25 gündür cezaevinde tutulan Erdem'in tahliye talebini reddettiğini belirten Yarkadaş, "Eren Erdem üzerinden muhaliflere gözdağı politikası uygulanıyor" dedi.

Erdem'in FETÖ karşıtı kitapları ve FETÖ'ye karşı verdiği mücadeleye rağmen FETÖ'cü suçlamasıyla cezaevine konulduğunu hatırlatan Yarkadaş, "Sadece Nurjuvazi kitabı bile söylediklerimizin kanıtıdır" ifadesini kullandı.

"İLAÇLARINI VERİN"

Yarkadaş, yaptığı açıklamada Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e de seslendi. Yarkadaş şunu söyledi:

"Sayın Gül, arkadaşımız CHP PM Üyesi Eren Erdem'in faranjitinin tedavisi ve ilaçlarının temini için revire çıkarılması gerekiyor. Ancak ne yazık ki; her ikisi de yapılmıyor. Arkadaşımız Eren Erdem'in bir an önce revire çıkarılması ve tedavi edilmesini istiyoruz. Erdem'in sağlığından birinci derecede sorumlu olduğunuzu hatırlatıyor ve gereğinin yapılacağına inanmak istiyorum."