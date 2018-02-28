Gürsel Tekin: Hiç mi elinizi vicdanınıza koymadınız?

Enver ALAS / İSTANBUL DHA - Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde geçen hafta 13 gecekondunun yıkılmasının ardından, barakalarda yaşamak zorunda kalan aileleri ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, gecekonduların yıkılmasına tepki göstererek, "Şimdi burada hangi vicdan, hangi yasa size el verdi de geldiniz burada insanların kafasına evlerini yıktınız?" dedi.

Gürsel Tekin, CHP Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, yıkılan gecekonduları yerinde gördü, ailelerin yaşadıkları sorunları dinledi. Yıkılan gecekonduların yakınında yaptıkları derme çatma barakalarda aileler ile sohbet eden Tekin, daha sonra onlarla birlikte basın açıklaması yaptı.

Son dönemde hükümet yetkililerinin 'kentsel dönüşüm yerinde yapılacak' şeklindeki sözlerini hatırlatan Tekin, bu sözlerin tutulmadığını ifade etti. Tekin, "Ne yazık ki dünün mazlumları bugünün zalimleri olmuşlardır. Şimdi burada hangi vicdan hangi yasa size el verdi de geldiniz burada insanların kafasına evlerini yıktınız? Vatandaşların burada en meşru hakları var. Başvurularını yapmışlar. Eğer burada bir yapılaşma olacaksa bu insanlar burada hak sahipleridir. Kendi yerlerine kendi evlerinin yapılması lazım" dedi.

"BU MAĞDURİYETİ SADECE SİZ YAŞAMIYORSUNUZ"

"Bu mağduriyeti sadece siz yaşamıyorsunuz, İstanbul'da ne kadar yoksul vatandaş varsa onların hepsi sizin çektiğiniz çileyi çekiyor" diyen Gürsel Tekin, yapılan yıkıma tepkisini "Bu ne zalimliktir? Bunu anlamakta zorluk çekiyoruz" sözleriyle dile getirdi.

TEKİN'DEN 'CAMİ DE YIKILACAK' İDDİASI

Tekin, gecekonduların bulunduğu bölgenin yanı başında yer alan Arıcılar Mahallesi Camii'nin de proje kapsamında yıkılacağını öne sürerek, "Duydum ki Allah'ın evinin de bir müteahhit uğruna yıkılmasını da sizin, kamuoyunun takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

"HİÇ Mİ ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYMUYORSUNUZ?"

Gecekonduları yıkılan vatandaşlara her zaman destek olacaklarını, onların sorunlarını da Meclis'e taşıyacaklarını aktaran Tekin şunları söyledi:

"Eğer burada bir yapılaşma olacaksa o yapılaşmada sizin yerlerinizin mutlak ve mutlak korunması lazım. Müteahhite 'hak', size 'hak' değilse bu vicdanlı bir iş değildir. İstanbul'da kentsel dönüşümlerin tamamında ne yazık ki başta Sultan Mahallesi'nde, Beyoğlu'nda Gaziosmanpaşa'da insanları sürgüne tabi tuttular. Ey iktidar mensupları! Bu sürgüne tuttuklarınızın hepsi sizin seçmenleriniz. Hiç mi elinizi vicdanınıza koymuyorsunuz? Sizden ne istiyoruz biliyor musunuz? Tıpkı sayın Erdoğan, 'evi gecekondudur' diye haber yapıldı ya, çıktı 'evet benim evim gecekondudur' dedi. Siz, sayın Erdoğan'ın evine hangi imar uygulamasını bulduysanız, hangi çareyi bulduysanız bu mazlum halkın derdine de öyle bir çare bulun. Çok fazla bir şey istemiyorlar" dedi.

BARAKALARDA YAŞAYAN AİLELERE BATTANİYE VE GIDA DAĞITTILAR

Gecekonduları yıkılan aileler ise yaptıkları açıklamada mağdur olduklarını belirterek, yetkililerden yardım talep etti. Basın açıklamasının ardından CHP Kağıthane İlçe Başkanlığı yöneticileri, ailelere battaniye ve gıda yardımında bulundu.

GECEKONDU YIKIMINDA GERGİNLİK ÇIKMIŞTI

Öte yandan kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı alınan gecekonduların geçen pazartesi günü yıkımı sırasında gerginlik çıkmıştı. Polis, evleri boşaltmamakta direnenleri biber gazı kullanarak alandan uzaklaştırmış, olaylar sırasında bazı gecekondu sakinleri fenalaşmıştı.