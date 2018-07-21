MHP'nin sosyal medya hesaplarından Devlet Bahçeli'nin kendi kullandığı 06 TCD 07 plakalı 1970 model Ford marka klasik otomobiliyle Ankara caddelerinde gezdiği anlara ait bir video paylaşıldı. Yaprak Sayar'ın 'Lütfen' şarkısı eşliğinde hazırlanan videoda, Bahçeli'nin 1071 Malazgirt Bulvarı'nda klasik otomobilini kullandığı görüntüler yer aldı. Otomobilin içinden ve dışından yapılan çekimlerin bulunduğu videoda, Bahçeli'nin kendisine bozkurt işareti yapan diğer araçtaki sürücüleri, yine bozkurt işareti yaparak selamladığı görüldü. Video, çok sayıda beğeni aldı.
21 Temmuz 2018 11:26
Bahçeli ortaya çıktı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendi kullandığı klasik otomobiliyle Ankara caddelerinde tur attığı anların görüntüleri, partisinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
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