'Erdoğan ve Bahçeli'yi ittifaka yönlendiren o korku'

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, AK Parti ile MHP arasındaki seçim ittifakına ilişkin, "Bu teklif siyaseti ve milletli kimliksizleştirme teklifidir. Bu teklif tek adam rejimini tahkim etme teklifidir. Türkiye'de bir tek adam irtifakı, koalisyonu oluştu. Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidar yapıp bütün iktidar yetkilerini Erdoğan'a verelim sonrası tufan diyen bir anlayış koalisyon içinde hareket ediyor. Bu koalisyon içinde birisi diğerinin kuyruğuna takılmış bu kuyruğa takılma işini siyasette kurumsallaştırma hazırlığı içindeki bir tekliftir. Baraj korkusu ile oluşmuş. Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50 barajı geçme korkusu var. Ak Parti'yi bu ittifaka yönlendiren yüzde 50 barajıdır. Devlet Bahçeli'nin MHP'nin yüzde 10 barajın altında kalma korkusu var. Bu nedenlerle böyle bir proje icat etmişlerdir. Bu teklif, milletvekilliği hırsızlığı teklifidir. Oylarını arttırmadan nasıl daha fazla milletvekili çalarım hesabı yapılmış" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Genel Merkez'de basın toplantısı düzenleyerek MYK gündemine ilişkin konuştu.



"CHP OLARAK SEÇİM İTTİFAKLARININ YAPILMASINA KATEGORİK OLARAK İTİRAZ ETMİYORUZ"

AKP ile MHP arasındaki seçim ittifakına ilişkin Tezcan şu ifadeleri kullandı: "CHP olarak seçim ittifaklarının yapılmasına kategorik olarak itiraz etmiyoruz. Siyasi partiler bir araya gelebilir ittifaklar yapabilir milletin karşısına bu ittifak ile gidebilir. Ama bu ittifak siyaseti zenginleştirmek, siyasi partilerin kimliklerini korumak ekseninde oluşturulursa yapılır. Oysa TBMM gündemine getirilen teklif bir demokratik ittifak yolunu açan teklif değildir.



BU TEKLİF SİYASETİ VE MİLLETLİ KİMLİKSİZLEŞTİRME TEKLİFİDİR

Bu teklif siyaseti ve milletli kimliksizleştirme teklifidir. Bu teklif tek adam rejimini tahkim etme teklifidir. Türkiye'de bir tek adam irtifakı, koalisyonu oluştu. Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidar yapıp bütün iktidar yetkilerini Erdoğan'a verelim sonrası tufan diyen bir anlayış koalisyon içinde hareket ediyor. Bu tek adam koalisyonu Türkiye'de demokrasiyi tasfiye edecek, yok edecek hangi adım varsa onu atıyor. Bu teklif öyle bir tekliftir.



HİLE İLE İTTİFAKIN İÇERİSİNDE YÜZDE 10 BARAJINI AŞMA FIRSATI VEREN BİR TEKLİF

Barajı sabit bırakacaksın, yüzde 10 kalacak. Ama hile ile ittifakın içerisinde yüzde 10 barajını aşma fırsatı veren bir teklif. Cesaretliyseniz gelin sıfır barajda seçime gidelim. Az oy alan partilerin baraj engeli ile uğraşmasını vicdanınız, demokrasi ahlakı kabul ediyor mu? Onların ki ediyor. Bu teklif küçük partileri kimliksizleştirme teklifidir. Kendi ideolojisi, düşüncesi ile seçmenin karşısına çıkmayı ortadan kaldıran bir tekliftir.



KÜÇÜK PARTİLERİ BÜYÜK PARTİLERE KUYRUK YAPMA TEKLİFİDİR

Küçük partileri büyük partilere kuyruk yapma teklifidir. Bu koalisyon içinde birisi diğerinin kuyruğuna takılmış bu kuyruğa takılma işini siyasette kurumsallaştırma hazırlığı içindeki bir tekliftir. Yani diyor ki bu büyük bir parti onun arkasına takıl, onun programı, dili ile git denen bir teklifti. Tek tipleştirme teklifidir. Bu sebeple karşıyız.



BU TEKLİF, MİLLETVEKİLLİĞİ HIRSIZLIĞI TEKLİFİDİR

Bu teklif, milletvekilliği hırsızlığı teklifidir. Oylarını arttırmadan nasıl daha fazla milletvekili çalarım hesabı yapılmış. Bugün ki haksız temsili daha da arttırma planı, projesidir. Kalem oyunu ile milletvekilliği hırsızlığıdır. Hak etmediği milletvekilliğini kazanma imkanı veriyor.

AK PARTİ'Yİ BU İTTİFAKA YÖNLENDİREN YÜZDE 50 BARAJIDIR

Bu teklif, bir baraj siyaseti projesidir. Baraj korkusu ile oluşmuş. Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50 barajı geçme korkusu var. Ak Parti'yi bu ittifaka yönlendiren yüzde 50 barajıdır. Devlet Bahçeli'nin MHP'nin yüzde 10 barajın altında kalma korkusu var. Bu nedenlerle böyle bir proje icat etmişlerdir."