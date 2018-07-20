Man Adası davasında flaş gelişme

Sözcü- Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde hazırlanan 12 sayfalık gerekçeli kararda, Kılıçdaroğlu'nun Man Adası belgeleri hukuka aykırı delil sayıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, “Bu karar hukuksuzdur, yok hükmündedir. Kararı istinaf edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“MAHKEME, HUKUKSUZ KARARINA GEREKÇE BULAMADI”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, mahkemenin hukuksuz bir karar verdiğini savunarak “Genel başkanımız ‘siz yurt dışında şirket kurdunuz mu?' diye sordu. Bunun doğru olup olmaması dava ile ispatlanmalı. İddia gerçekse, mahkemenin davayı kabul etme olasılığı söz konusu olamaz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı yaptı. Halkbank ve MASAK'a sordu. Her ikisi de ‘bu belgeler doğrudur, gerçektir' beyanında bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bunu ifade ettikten sonra ‘sahte, gerçek değil' değerlendirmesi yapmadı. Mahkeme, hukuksuz kararına gerekçe bulamadı” dedi.

“TALEPLERİMİZ KABUL EDİLMEDİ”

Mahkemenin, Kılıçdaroğlu’nun iddialarının ispatlanması konusundaki taleplerini kabul etmediğini kaydeden Avukat Çelik, “Genel başkanın iddialarının doğruluğunun ispatı için yemin teklifi sunduk. Bir insan Man Adası'nda şirket kurabilir. Bu suç değil. Ama genel başkan ‘ülkeyi yöneten için ahlaki değil, etik değil’ dedi. Bu olayın ispatı önemliydi. Hakim o denli hukuksuzluk yaptı ki. Birçok delil sunduk. Gerekçe kabul edilemez. Genel başkan, ‘siz yurt dışında şirket kurdunuz' dedi. Bu iddialar doğru değil diyorlar. Ziya İlgen'in şirket kurduğunun belgesini sunduk. Para transferlerinin var olduğu sabit. 1 sterline şirket kurdular. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bunu doğruluyor. Yurt dışına para gitmedi, geldi gibi bir argümana sığındılar” dedi.

“KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR”

Kararı istinaf edeceklerini belirten Avukat Çelik,“Biz bu davaları her ne pahasına olursa olsun kazanacağız. FETÖ'den ihraç olan hakimleri oralara vererek istediklerini yaptıklarını sanıyorlardı. Bu karar hukuksuzdur, yok hükmündedir. Kararı istinaf edeceğiz” ifadelerini kullandı.