Sürecin 5. gününde, CHP PM üyesi Gaye Usluer'in 604 imza toplandığını duyurmasının ardından CHP Genel Merkezi'nden "604 noter onaylı imzanın genel merkezimize ulaşması halinde gereği derhal yapılacak." açıklaması yapılmıştı.

CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yarkadaş: "Genel merkez yöneticilerimiz hangi delegenin imza verdiğine ilişkin takip hassasiyetini keşke seçim gecesi boş bırakılan sandıklarda da gösterebilse ve Sn. İnce'ye bilgi akışını sağlayabilseydi. İnce bu gerçeğe rağmen partimizi yıpratmamak adına sustu ve ateşten gömleği giydi." dedi.

İşte CHP'de 5 günde toplanan imza sayısı