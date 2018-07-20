CHP’den Enis Berberoğlu açıklaması!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, tutuklu Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tahliye başvurusunun reddine ilişkin, “Türkiye’de artık anayasa yoktur. Türkiye’de artık saray yargısı eliyle orman kanunları geçerlidir. Meraklanmayın üzülmeyin korkmayın CHP vardır, ayaktadır” dedi.

Yargıtay'dan Enis Berberoğlu kararı

Engin Altay, Meclis’te düzenledeği basın toplantısında Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesinin tutuklu olan CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu’nun tahliye başvurusunu reddine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Engin Altay şunları söyledi:

“Mahkeme kararlarının meşruiyeti kamu vicdanındaki karşılığı ile doğru orantılıdır. Kamu vicdanını kanatmaması lazım. Bu karar kamu vicdanını kanatmıştır. Adliye binasının olması adalet olduğu anlamına gelmez. Anayasanın 11’inci maddesi yerle yeksan olmuştur. Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesine anayasanın 11’inci maddesini nasıl anlatırız onu düşünüyorum.

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Önceki dönemde TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı olan Mustafa Şentop’un açıklamasını hatırlatmak isteriz. ‘Tekrar bir seçim olması halinde seçilenlerin tekrar dokunulmazlık kazanacağını ifade etmek istiyorum’ diyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu anayasa uyma niyeti yoktur. Çok söylememize rağmen bu toplumu ayrıştırmakta kararlıdır.

Berberoğlu'ndan Yargıtay kararı sonrası açıklama!

Erdoğan'a bir tavsiyem var. Bu anayasayı yok sayarak bu milleti idare edecekse 11 milyon 86 bin CHP, 5 milyon HDP, 4 milyon İYİ Parti yani 21 milyon insanı barındıracak bir cezaevi yapmadığı sürece bu toplum, CHP seyirci kalmayacaktır. Türkiye’de artık anayasa yoktur. Türkiye’de artık saray yargısı eliyle orman kanunları geçerlidir. Meraklanmayın üzülmeyin korkmayın CHP vardır, ayaktadır. CHP'nin çok sert refleksine kamuoyu tanık olacaktır. Gel bu ülkeyi bölmekten vazgeç, yargı üzerinden elini çek. Yargıçları serbest bırak.”