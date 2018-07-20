Necati Yılmaz'dan Muharrem Erkek'e zor sorular

CHP Ankara eski Milletvekili Necati Yılmaz'ın CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'e sosyal medya üzerinden kurultayla ilgili sorduğu sorular şöyle:
Muharrem Erkek'ten kurultay açıklaması
1-Sayın Muharrem Erkek bu defa da fiili tüzük değişikliği mi yaptı?
2-Sayın Erkek’in Kurultay toplama yetkisi var mı?
3-Bu açıklamayı Genel Başkan’ın avukatı olarak mı yapıyor?
4-Parti Sözcüsü değişti mi?
5-Tüzükteki imza toplam süresi 5 güne mi indirildi?
6-Parti örgütlerinin ve üyelerinin ayrıştırılmaması ve tartıştırlmaması yönünde bir sağduyu oluştu mu?
7-Aradan geçen 1 aylık bu sürede seçimin siyasi sonuçlarını değerlendirme zamanı geldi mi?
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