Necati Yılmaz'dan Muharrem Erkek'e zor sorular

CHP Ankara eski Milletvekili Necati Yılmaz'ın CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'e sosyal medya üzerinden kurultayla ilgili sorduğu sorular şöyle:

Muharrem Erkek'ten kurultay açıklaması

1-Sayın Muharrem Erkek bu defa da fiili tüzük değişikliği mi yaptı?

2-Sayın Erkek’in Kurultay toplama yetkisi var mı?

3-Bu açıklamayı Genel Başkan’ın avukatı olarak mı yapıyor?

4-Parti Sözcüsü değişti mi?

5-Tüzükteki imza toplam süresi 5 güne mi indirildi?

6-Parti örgütlerinin ve üyelerinin ayrıştırılmaması ve tartıştırlmaması yönünde bir sağduyu oluştu mu?

7-Aradan geçen 1 aylık bu sürede seçimin siyasi sonuçlarını değerlendirme zamanı geldi mi?

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