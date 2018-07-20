Eski ve yeni başkan da 'kurultay' dedi

Tekin ve Özkan, olağanüstü kurultayın toplanması için imza vereceklerini açıkladı.

CHP’li Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, olağanüstü kurultay için imza vereceğini belirtti. Kararını yaptığı yazılı açıklama ile duyuran Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tartıştırmayacaklarını belirtti. Örgütten gelen talepler doğrultusunda yapmış oldukları değerlendirmelerin ardından bu sonuca vardıklarını söyleyen Özkan, "24 Haziran’da seçmende ve 24 Haziran sonrasında partimiz tabanında değişim talebini gördük. İlk seçimde Gaziemir’de, İzmir’de ve tüm Türkiye’de CHP iktidarının kurulması bilincini, kapı kapı çalışan kadınlarımızın, sokak sokak koşturan gençlerimizin, halkı dinleyen, seçmenle birebir iletişimde olan yönetim kurulumuz ve meclis grubumuzun kısacası örgütümüzün büyük çoğunluğunun bizleri kurultay delegesi olmamız sebebiyle partimizin ve ülkemizin geleceği adına sorumluluk almaya çağırmasına kayıtsız kalmamız beklenemezdi" dedi. Örgütten gelen bu talebin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu tartıştırmak, saygın bir devlet adamı olduğunu unutmak, hak-hukuk-adalet için yaptığı fedakarlıkları yok saymak olarak asla değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Özkan, tüm bu durumlar ışığında, yaklaşan ilk seçimlerde iktidar olmak için, emek ve beceri eksenli, liyakat esasına dayanarak yönetilen bir CHP için imza vereceğini kaydetti.

TEKİN DE ‘DEĞİŞİM’ DEDİ

CHP Gaziemir eski İlçe Başkanı Umut Tekin de benzer bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden imza vereceğini duyuran Tekin, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu değişim talebi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çalışkanlığını, fedakarlığını ve emeğini tartışmaya açmak için değil. Bizler kendimize bir koltuk bulma siyaseti yapma yerine, dünya görüşü olarak aynı pencereden baktığımız yol arkadaşlarımıza, ülkeyi yöneten kadrolarda yer bulma adına yapmalı, bu düşünce ile ülkemizi yönetmeliyiz. Bunun da tek yolu iktidar olmaktır."