Seyfullah Beysülen kurultay kararını verdi

GERÇEK GÜNDEM - CHP İstanbul Kurultay Delegesi Seyfullah Beysülen'in yaptığı kurultay açıklaması şöyle:

"Sevgili yol arkadaşlarım.

Sayın Genel Başkanıma mesleki ve siyasi hayatım boyunca saygım, sevgim ve muhabbetim hiç eksilmedi, eksilmeyecek.



Ülkemizin ve partimizin derin kırılmalar yaşadığı bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde Cumhuriyeti kuran parti olan partimizi zorlu görevler bekliyor.

Ülkemizin yaşadığı sıkıntıları aşabilmek, laik,demokratik Cumhuriyeti ve onun değerlerini koruyup geliştirebilmesi için, CHP çınarında yeni filizlerin çıkmasına zemin hazırlamak tarihsel bir zorunluluktur.

Çünkü, CHP'nin yeniden toplumun umudu olabilmesi, genciyle, yaşlısıyla yüzünü; bilime, akla, evrensel demokratik değerlere, hukuka, adalete ve özgürlüğe dönmüş tüm toplumun, ortak talebidir.

Mesele ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği meselesidir.

Umutsuzluğu ve karamsarlı aşmak için,

CHP'nin yeniden ülkemin umudu olabilmesi için, toplumun ve partililerin haklı demokratik taleplerine yüz çevirmeye hiç kimsenin hakkı olmadığına inandığım için, bu sürece katkı sunmanın sorumluluğum olduğu inancıyla ben de Kurultay talebi için imza verdim.



Seyfullah Beysülen

İstanbul Kurultay Delegesi"