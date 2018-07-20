Eren Erdem'in tutukluluğuna yapılan itirazda karar

Enis Berberoğlu davasını ilk günden beri takip eden CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Yargıtay'ın skandal 'Enis Berberoğlu' kararına tepki göstererek CHP PM üyesi Eren Erdem'in tutuklu olduğu davayla ilgili de son bilgileri paylaştı.

CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yeniden milletvekili seçilen CHP'nin tutuklu vekili Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığı nedeniyle yapılan başvuruyla ilgili davanın durması istemini reddetmesine tepki gösterdi.

Yargıtay'dan Enis Berberoğlu kararı

Yarkadaş yaptığı açıklamada, "Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği karar, Anayasa'nın 83. maddesine aykırıdır ve hukuk dışıdır.

Siyaset; ne yazık ki hukuka galip gelmiş, karar AKP'nin ihtiyaçlardoğrultusunda verilmiştir. Berberoğlu tam 402 gündür haksız ve hukuksuzca siyasi rehin olarak tutulmuştur. ‬

Yargıtay, verdiği kararda Berberoğlu'nun tutukluluğunun sona erdirilmesi talebini değerlendirmeye bile almamış ve hukukun temel ilkelerini çiğnemiştir. Berberoğlu derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

EREN ERDEM DAVASINDA SON GELİŞMELERİ PAYLAŞTI

Öte yandan Yarkadaş, CHP PM üyesi Eren Erdem'in tutuklu bulunduğu davaya ilişkin son bilgileri paylaşan Yarkadaş, Eren Erdem'in tutukluğuna yapılan itirazın reddedildiğini duyurdu.

Yarkadaş mesajında, "İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi de arkadaşımız CHP PM Üyesi Eren Erdem'in tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti. Eren Erdem de tıpkı Berberoğlu gibi haksız ve adaletsiz bir kararla cezaevinde tutuluyor. Yargı, siyasete değil hukukun gereklerine göre karar vermelidir" dedi.

