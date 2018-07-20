Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, çeşitli suçlardan tutuklanan Adnan Oktar'ın evrim karşıtı kitaplarının MEB'e bağlı okullara tavsiye edildiğini ve okullarda paneller yapıldığını, bunun için AKP'li vekillerin de devreye girdiğini söyledi.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Okuyan, "Adnan Oktar'ın Harun Yahya adındaki Darwin teorisiyle ilgili kitapları okullara tavsiye edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarında paneller yapıldı, devreye giren AKP'li milletvekilleriydi" dedi.

Okuyan, devleti bu tür yapılara karşı tedbirli olması yönünde uyardı.