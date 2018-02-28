CHP’den Halkevlerine ziyaret

CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “Halkevlerinin laik eğitim ve halkın hakları ile ilgili verdiği mücadelede her zaman yanınızdayız “ dedi.

Sarıbay, “Geçtiğimiz hafta Halkevleri Genel Merkez Yöneticileri ve üyelerinin gözaltına alınmaları ile ilgili olarak da geçmiş olsun dileklerini iletti. Kendini yaşatmak için baskı uygulayan bir iktidar var. Bu süreçte Halkevleri ile dayanışma içerisindeyiz, OHAL’in hukuksuzluklarına karşı birlikte hareket etmeliyiz dedi.

HAKLI MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Halkevleri Kocaeli Şube Başkanı Tolga Köse, “sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyduk” dedi. Ortaklaştığımız birçok konuda beraber dayanışma içinde olmalıyız diyen Köse, “Son zamanlarda AKP iktidarının OHAL bahanesiyle kendisine muhalif gördüğü herkese, her kuruma baskı yapıyor, gözdağı veriyor. Ancak her türlü baskıya, gözdağına rağmen haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.