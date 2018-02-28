CHP'den Afrin harekatını ilgilendiren önemli teklif

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, CHP’li Milletvekili arkadaşlarıyla birlikte verdiği araştırma önergesiyle, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Afrin’e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nda yaralanan askerlere yönelik sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekerek, Meclis’te konuyla ilgili araştırma komisyonu kurulmasını teklif etti.

CHP'li vekillerin teklifi şöyle;

Suriye iç savaşının başladığı 2011 yılının üzerinden geçen 7 yılın ardından Ülkemizin güney sınırında ABD destekli ortaya çıkan oluşumlara karşı, 20 Ocak 2018 tarihinde ‘Zeytin Dalı’ adıyla geniş kapsamlı askeri bir harekât başlatılmıştır. 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle 39’ncu gününde olan ‘Zeytin Dalı Harekâtı, hedeflendiği üzere Afrin merkeze doğru sürmekte;Afri’nin etrafında hilal şeklinde bir bölge, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kontrol altına alınmış durumdadır.

Ülkemizin yakın geleceği ve istikbali açısından önemliliği tartışmasız bu harekatın başarıya uluşması, tahmin edilebileceği gibi canları pahasına sahada mücadele veren askerlerimize sağlanan imkanlarla paraleldir. Askeri teknik donanım ile silah gücü, tüm askeri harekâtlarda olduğu gibi Zeytin Dalı Harekâtı’ndan da başta ihtiyaç duyulan unsurdur. Bu unsur, harekâtın başarıya ulaşması kadar askerlerimizin yaralanma ve şehit düşme ihtimallerini de en aza indirmektedir. Tüm önlemlere karşın Zeytin Dalı Harekâtı gibi geniş kapsamlı operasyonlarda, yaralı ve şehit verilmesi kaçınılmazdır. Genelkurmay Başkanlığımızın, 24 Şubat 2018 tarihinde yaptığı en son haftalık bilgilendirmeye göre, 32 askerimiz şehit düşmüş, 183 askerimiz de yaralanmıştır. Bu bilgilendirmenin ardından bir şehit daha vermemiz nedeniyle şehitlerimiz 33’e yükselmiştir. Genelkurmay Başkanlığımızın, harekatınbaşlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısınıda2184 olarak açıklamıştır.

Ağır silahların kullanıldığı ve Ülkemizin sınırları ötesinde yürütülen böyle bir harekatın en az yaralı ve şehitle tamamlanması, başarıya uluşması kadar önemlidir. Bu açıdan askerlerimizin, yaralanması durumunda sağlık hizmetlerinin eksiksiz olarak hazır edilmesi olmazsa olmaz niteliktedir. Türkiye kamuoyu, askerlerimize, çatışmalarda yaralanmaları durumunda hangi yollarla sağlık hizmetinin ulaştırıldığına pür dikkat kesilmiş durumdadır. Sahada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı askerlerimizin öncelikle hangi hastanelere, hangi yollarla sevk edildiğikonularına ilişkin, başta bölgede görev yapan asker aileleri olmak üzere tüm kamuoyu bilgilendirilmelidir.

İfade ettiğimiz gerekçelerle Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında yaralanan askerlerimize yönelik sağlık hizmetlerinin araştırılıp varsa gerekli eksikliklerin belirlenerek, ilgili makamlara aktarılması için Meclis Araştırması açılmasını arz ederim.