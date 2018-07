Erdoğan'dan, Mustafa Akıncı'ya 'Barış ve Özgürlük Bayramı' mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya gönderdiği mesajında, "Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her zaman Kıbrıslı Türk kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yürüyeceği yolda desteklemeyi, gerek Kıbrıs Adası'nda, gerek Doğu Akdeniz'de barış, özgürlük ve istikrar ortamının teminatı olmayı sürdürecektir. Bu vesileyle kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla anarken, şahsım ve Türk Milleti adına Kıbrıs Türk Halkı'nın Barış ve Özgürlük Bayramını içtenlikle tebrik ediyor, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin refah, esenlik ve mutluluğunun devamı için en iyi dileklerimi sunuyorum.." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya mesaj gönderdi. Erdoğan'ın mesajı şu şekilde: "Sayın Cumhurbaşkanı, Kıbrıs adasının eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türkü'nün hukukuna, hürriyetine ve nihai olarak mevcudiyetine kasteden teşebbüsü tarihe gömen Barış Harekatı'nın 44. yıldönümü münasebetiyle Zat-ı Devletleri'ni ve şahsınızda tüm Kıbrıs Türk Halkını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Kıbrıs Türkü Ada'da barışa ve çözüme olan bağlılığını tarih boyunca her vesileyle kanıtlamış, maruz bırakıldığı haksız ve gayrimeşru kısıtlamalara rağmen her türlü badirenin üstesinden gelebilecek iradeye sahip olduğunu müteaddit defalar ortaya koymuştur. Kıbrıs meselesinin adil ve sürdürülebilir bir kapsamlı çözüme ulaştırılabilmesi için son yarım asırdır elbirliğiyle çabalıyoruz. Ancak, Kıbrıs Türk halkı ve Anavatan Türkiye bu doğrultuda üzerine düşeni hakkıyla yerine getirmiş olsa da, maalesef Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitlik temelinde yeni bir ortaklık kurmaya ısrarla yanaşmayan Kıbrıs Rum tarafının tutumu nedeniyle on yıllardır yürütülen müzakere süreçlerinin hiç birinden istenilen sonuç alınamamıştır. Bunun son örneğine, geçtiğimiz yıl Kıbrıs Konferansı'nda anlaşma elde edilememesiyle şahit olduk. Kıbrıs'ta çözüm hedefine ulaşılması, Doğu Akdeniz'in bir güvenlik, istikrar ve işbirliği sahasına dönüşmesine şüphesiz büyük katkı sağlayacaktır. Bu da başta Ada'daki iki taraf olmak üzere, ilgili tüm taraflar ve genel olarak uluslararası toplumun ve dünya barışının menfaatine olacaktır. Ancak tabiatıyla Anavatan ve Garantör Türkiye çözüm ve uzlaşı yönündeki güçlü iradesini defaatle ispat etmiş bulunan Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru olmasına da izin vermeyecektir. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her zaman Kıbrıslı Türk kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yürüyeceği yolda desteklemeyi, gerek Kıbrıs Adası'nda, gerek Doğu Akdeniz'de barış, özgürlük ve istikrar ortamının teminatı olmayı sürdürecektir. Bu vesileyle kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla anarken, şahsım ve Türk Milleti adına Kıbrıs Türk Halkı'nın Barış ve Özgürlük Bayramını içtenlikle tebrik ediyor, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin refah, esenlik ve mutluluğunun devamı için en iyi dileklerimi sunuyorum.."