'Berberoğlu hükümlü değil, tutukludur'

Bugün Enis Berberoğlu'nun Maltepe L tipi Kapalı Cezaevi’ndeki 402’nci günü.

Sedat Ergin, bugünkü "Enis Berberoğlu konusunda tereddütleri gidermek" başlıklı yazısında, "Berberoğlu, milletvekili seçilmesinin üzerinden 26 gün geçtiği halde henüz tahliye edilmiş değil." ifadelerini kullandı.

Ergin, Anayasa'nın ilgili maddesini (83.Maddesi) kaynak göstererek Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün’le konuştuğunu başvurunun henüz gündeme alınmadığını aktardı.

İŞTE O YAZI:

TBMM Anayasa Komisyonu’nda dokunulmazlıkların kaldırılması için Anayasa’ya konacak geçici 20’nci maddeye ilişkin görüşmelerin tamamlanmasından sonra oylamaya geçileceği sırada Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Mustafa Şentop söz alıyor.

Anayasa Komisyonu’nun konuya ilişkin raporunun 19. sayfasına göre, Prof. Şentop “Uygulamayla ilgili olarak uygulayıcılara yol göstermek ve maddenin yorumlanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek açısından kısa bir açıklama yapıyor.”

Bundan sonra en iyisi Prof. Şentop’un “tereddütleri gidermeye” dönük sözlerini doğrudan komisyon raporundan alıntılamak:

“Buna göre, ... Anayasa’nın 83’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının varlığını sürdürdüğü, tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve

kovuşturma yapılmasının Meclis’in dokunulmazlığı yeniden kaldırmasına bağlı olduğu, bu hükme ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı için hükmün yerinde durduğu ve geçerli olduğu, dolayısıyla tekrar bir seçim olması halinde seçilenlerin, dokunulmazlığı kaldırılan dosyalar bakımından, dokunulmazlığın yeniden kazanılacağının açık olduğu ... ifade edilmiştir.”

Prof. Şentop’un sözleri hiçbir yorum gerektirmeyecek kadar açık. Özetle, “Tekrar seçilen milletvekili yeniden dokunulmazlık kazanır” diyor.

Zaten kendisinin atıf yaptığı Anayasa’nın 83. maddesinin dördüncü paragrafında şöyle deniyor: “Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclis’in yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır.”

Şimdi İstanbul CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun durumuna bakalım. Berberoğlu, dün gece itibarıyla 401 günü Maltepe L tipi Kapalı Cezaevi’nde tek kişilik bir hücrede geçirdi. Bugün hapisteki 402’nci günü.

Berberoğlu’nun yargılanması, geride bıraktığımız bir yıl içinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi 2. Ceza Dairesi arasında gidip gelen karmaşık bir süreç izledi. Önce 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Haziran 2017 tarihinde savcılığın talebi doğrultusunda kendisini casusluk suçundan müebbet hapse mahkûm etti, ancak bunu iyi halden 25 yıl hapis cezasına indirerek tutuklanmasına hükmetti.

Dosya istinaf mahkemesine geldiğinde işler değişti. İstinaf mahkemesi, hukuka aykırılıklar görerek bu kararı bozdu. 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise dosyaya yeniden bakmayacağını belirtti. Dosya bunun üzerine bir kez daha İstanbul İstinaf Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin önüne geldi.

İstinaf mahkemesi, 13 Şubat 2018 tarihinde Berberoğlu’nu “Devlete ait gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Böylelikle, hakkındaki (FETÖ’ye de) casusluk suçlaması düşmüş oldu, ancak istinaf mahkemesi aynı zamanda tutukluluğunun devamına da karar verdiği için Berberoğlu hapiste kaldı.

Berberoğlu’nun avukatları, 9 Mart 2018 tarihinde Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde bu karara itiraz etti. Yargıtay’ın kararı beklenirken erken seçime gidilince yeni bir durum çıktı ortaya. CHP, Berberoğlu’nu yeniden milletvekili adayı gösterdi. Yüksek Seçim Kurulu da henüz ‘hükümlü olmadığı’ için kendisinin seçime katılmasında bir sakınca görmedi. Berberoğlu, 24 Haziran’da İstanbul ikinci bölge birinci sıradan seçilerek yeniden İstanbul milletvekili oldu.

Bunun üzerine avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar, 29 Haziran tarihinde Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne bir dilekçe vererek, Anayasa’nın 83. maddesinin 4’üncü fıkrasını ve aynı zamanda eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Şentop’un komisyon raporuna geçen açıklamalarını hatırlatıp Berberoğlu’nun tahliye edilmesini talep ettiler.

Berberoğlu, milletvekili seçilmesinin üzerinden 26 gün geçtiği halde henüz tahliye edilmiş değil. Dün avukatı Murat Ergün’le konuştum. Ergün, “Yargıtay’dan bana verilen bilgi, başvurumuzun henüz toplantı gündemine alınmadığı yolunda” diye konuştu.

Ergün, şöyle ekledi: “Kamuoyuna hatırlatmak isterim ki, Yargıtay temyiz talebimiz hakkında karar vermedi, verdiğinde de lehe olacağına inanıyoruz. Bu durumda ortada kesinleşmiş bir karar olmadığı için Berberoğlu hükümlü değil, tutukludur. Hükümlü olduğu için değil, kaçma şüphesine istinaden bir tedbir mahiyetinde tutuklu olarak alıkonmaktadır.”

Bu arada, avukatlarının İstanbul İl Seçim Kurulu’ndan Berberoğlu’nun mazbatasını aldıktan sonra kendisinin TBMM’ye kaydını yaptırdıklarını da öğrendim. Berberoğlu’nun kaydını yaptırdığı TBMM’nin yeni başkanvekillerinden biri Prof. Mustafa Şentop’tan başkası değil.

Yazıya Prof. Şentop ile başladığım için yine onunla kapatayım istedim.