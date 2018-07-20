İYİ Parti için kritik süreç

Ozan Çepni/ Cumhuriyet- Parti dışı unsurlara 3 gün boyunca kapıların kapatılacağı kampta, partinin önümüzdeki dönemdeki yol haritası ve ortak söylemi belirlenecek. Kampa Başkanlık Divanı, GİK üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının yanı sıra analizler için alanında uzman özel konuklar konuşmacı olarak davet edildi.

Yaklaşık 350 İYİ Parti yöneticisinin katılması beklenen kamp parti tabanındaki farklı kesimler için bir kaynaştırma misyonu da taşıyacak. Yapılacak toplantılarda, MHP’den kopan ülkücü kesim, merkez sağdan gelen isimler ve yeni partililerin aynı söylemde buluşması ve İYİ Parti kimliğinin oturtulması hedeflenecek. Kampta seçim sürecinin en geniş katılım ve uzmanlarla ayrıntılı değerlendirmesini yapılması, partinin önümüzdeki sürece ilişkin siyaset haritasının netleşmesi ve yerel seçimler gündemde olacak.

Akşener’den yakın takip

Parti kulislerine göre, kampın ardından partinin yeniden yapılandırılması için ilk adımlar atılacak. Kampa katılacak Başkanlık Divanı, GİK üyeleri ve milletvekilleri ile yapılacak toplantıların ardından Akşener, kiminle yola devam edeceğine karar verecek. Akşener’in, sürekli yaratılan kriz havası ve tekil istifaların önüne geçmek için, partide eski ve yeni sinir uçlarını törpüleyerek yerel seçimler öncesinde İYİ Parti’nin tamamiyle bir ‘merkez partisi’ görüntüsüne sahip olabilmesi için adımlar atacağı öğrenildi