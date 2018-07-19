CHP Trabzon da seçimini yaptı

CHP Trabzon İl Başkanlığı, kurultay çağrısına kayıtsız kalmadı. Kurultay delegeleri olarak imza verdiklerini açıklayan CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun, "Bizi kimsenin polemiğe çekmesine izin vermeyiz" dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun ve 11 kurultay delegesi bugün notere giderek CHP kurultay talep ve beyannamesini imzaladılar.

CHP Trabzon İl Başkanı yazılı açıklama yaparak kurultay için imza verdiklerini duyurdu. Uzun açıklamasında, imza vermelerinin nedenini şöyle belirtti: "CHP Trabzon Kurultay delegeleri olarak imza veriyoruz. Nedeni; kurultayımızın toplanması. Kimsenin bizi Kılıçdaroğlu ya da İnce polemiği içerisine çekmesine izin vermeyiz. Liderler üzerinden değil Cumhuriyet Halk Partisi’nin politikaları üzerinden değişim, yenilik, kurumsallaşma, olması konusunda görüş birliğine vardık. İsimler üzerinden değil oluşturulacak kadrolardır önemli olan. Siyasi kadrolarımız nitelikli olursa, halk için uzun vadeli, kalıcı projeler üretebiliriz. Önümüzdeki yerel seçimlerde başarıyı yakalamaktır asıl olan. Kırılan umutların yeşermesi enerjimizi güçlendirmektir amaç. İzlenecek yollar ve stratejiler çok önemli. Şu çok iyi bilinmelidir ki; Trabzon’un değişim konusundaki tavrı kesinlikle liderler bazında değildir."





