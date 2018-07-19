Gözaltına alınan 8 HDP'li hakkında yeni gelişme

Mezapotamya Ajansı'nın haberine göre, İstanbul’da HDP'nin Sancaktepe İlçe Örgütü’ne 15 Temmuz’da özel harekat polislerinin düzenlediği baskında gözaltına alınan 16 kişi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme heyeti, 8 kişi için tutuklama kararı verirken diğer 8 kişiyi serbest bırakıldı.

Mahkemedeki savunmalarının ardından; İlçe Eş Başkanı İlknur Yusufoğlu, HDP İstanbul İl Yöneticisi Nevzat Kılıç, Sıtkı Akbaş, Cahit Avcı, Sabat Karul, Nesim Kılıç, Abdurrahman Irmak, Nurettin Sevluk tutuklanırken, Mahmut Kahraman, Abdülkadir Kaya, Muhsin Demir, İsmet Çam, M. Nuri Göksu, Temel Akçan, Nazlı Ural ve Lokman Akçan ise serbest bırakıldı.