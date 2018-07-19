Akar, ziyarette kek keserken, karakol komutanına "Tabağınız yok mu Ankara'dan kek geldi" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Hakkari'yi ziyaret ettiler.

Akar ve komuta kademesi, yurt içindeki ilk ziyaretlerini sınırın sıfır noktasındaki 2270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ne yaptı.

Akar ve beraberindeki komutanlar, Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde bazı askeri üs bölgelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

"TABAĞINIZ YOK MU..."

Akar, ziyarette kek kesip askerlere uzatırken, karakol komutanına "Tabağınız yok mu Ankara'dan kek geldi" demesi ise dikkat çekti.