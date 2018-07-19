Bülent Tezcan'dan son dakika imza açıklaması

Nedim Şener'le Bülent Tezcan arasında 'FETÖ' tartışması
CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CNN Türk'te telefonla bağlandığı canlı yayında imza sayısına ilişkin açıklamada bulundu.
CHP'li eski vekillerden Tezcan'ın açıklamalarına tepki
"İMZA TOPLANIRSA GEREKEN YAPILIR"
Tezcan , "İmza toplanırsa gereken neyse yapılır. Paylaşılan rakamların gerçekle ilgisi yok değil. Bugün açıklanan rakam gerçek bir rakam değildir.Bizim elimizde belgeye dayalı rakam yok" dedi.
İşte CHP'de 4 günde toplanan imza sayısı