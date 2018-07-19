Çankaya Belediyesi'nde 23 üyeden kurultay açıklaması

Çankaye Belediyesi'nin CHP'li 10 meclis üyesinin dün 'değişim' açıklamasının ardından bugün Çankaya Belediyesi'nin 23 üyesi imzaladıkları bildiri ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdi.

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Çankaya Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Bülent Ateşoğulları, Çankaya Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Özgür Erdem İNCESU, Çankaya Belediyesi Meclis Üyeleri Nesimi Can AKIN, Canan ARAZ, Reyhan Meral AĞAR, Cumhur Mehmet Buğa, Selçuk Dereli, Servet Bulut Doğan, Suna Gürsoy, Özge Hançerlioğlu, Muzaffer Kara, Güldane Karabulut, Belgüzar Kılıç, Kıvanç Kibar, Bülent Ali Mahzuni, Aşur Tağluk, Müslüm Tekin, Rüştü Yıldırım, Kadir Yıldırım, Çelebi Yiğit, Osman Yorulmaz, Hasan Yüksekkaya ve Mustafa Yıldırım bildiriye imza attılar.

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Bildiride, “iki kere karşısına rakip olarak çıkan sayın Muharrem İnce’yi Cumhurbaşkanı adayı yapmıştır. Bütün bunlara rağmen Sayın Genel Başkanımıza haksız ithamlarda bulunmak tarihin ve parti kültürümüzün affedemeyeceği bir hatadır.” denildi.

Çankaya Belediyesi Meclis Üyelerinin imzaladığı bildiri şöyle:

“Ülkemiz Cumhuriyet tarihinin en zor günleri yaşamaktadır. AKP eliyle yaşanan bir sistem değişikliği değil, bir rejim değişikliğidir. Bunun farkında olmak, buna karşı bütün güçleri birleştirmek ve daha güçlü bir biçimde geleceğe yürümek için yan yana durmak zorundayız.



Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, hak-hukuk-adalet diyerek Ankara’dan İstanbul’a yürümüş, bütün partilerin mecliste temsil edilmeleri için milletvekillerimizi görevlendirmiş ve demokrasiye kurulan tuzakları bozmuş, iki kere karşısına rakip olarak çıkan sayın Muharrem İnce’yi Cumhurbaşkanı adayı yapmıştır. Bütün bunlara rağmen Sayın Genel Başkanımıza haksız ithamlarda bulunmak tarihin ve parti kültürümüzün affedemeyeceği bir hatadır.

‘OLUMSUZ ETKİLEMEKTE’



Partimizde köklü değişimler gerçekleştiren, Türkiye siyasetine demokratik tavrı ile örnek olan, dürüst ve onurlu bir lideri olumsuzlamak tutarlı bir davranış olmadığı gibi partimize de hiçbir katkısı olmayacaktır. Parti içi tartışmalar ve kurultay hesapları partimizin halk nezdindeki algısını da olumsuz etkilemektedir.

‘HERKESE KAYBETTİRİR’



Ne partimizin ne de ülkemizin kaybedecek zamanı bulunmaktadır. 8 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde ülkemiz kentlerinin geleceği belirlenecektir. 8 ay boyunca çalışmak ve yerelde iktidar olmak yerine partide iktidar olmayı amaç olarak benimsemek herkese kaybettirecektir.

YEREL SEÇİM UYARISI



Bu nedenle biz Çankaya Belediyesi’nin 23 meclis üyesi olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında olmayı tarihi ve vicdani bir sorumluluk olarak görmekteyiz. Gün birlik günüdür, gün hep birlikte ülkemiz kentlerine ihanet ettiğini kabul eden AKP’den kentlerimizi geri alma günüdür…

Saygılarımızla.”