GERÇEK GÜNDEM - CHP Ardahan'ın 4 kurultay delegesinden 3'ü, bugün notere giderek imza verdi ve kurultay çağrısı yaptı.
19 Temmuz 2018 20:51
Ardahan'da 3 delege kararını verdi
Ardahan Büyük Kurultay Delegeleri de değişim istedi.
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