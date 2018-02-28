CHP'li Sarıbay vapur faciası kurbanlarını andı

Sarıbay “Rahmet ve saygıyla” diye başladığı açıklamasında; “Acılar kenetlendikçe, birlikte oldukça azalıyor elbette ancak acısı yıllar geçse de içimizde sızısı geçmeyen, hepimizi derinden yaralayan unutamadığımız acılarımızda var. İşte bugün de hepimizin içinde sızısı dinmeyen yaşanmasını istemesek de, bizleri bir arada tutan ortak ve büyük bir acının yıl dönümündeyiz. Ölümlerinin ardından 60 yıl geçmesine rağmen gönüllerimizdeki yerlerini asla kaybetmeyen Üsküdar Vapuru faciasında yitirdiklerimizin acılı anılarıyla birlikteyiz.

ACISI BÜYÜK

1 Mart 1958 de İzmit Lisesi ve İzmit Sanat Okulu öğrencilerimizin de aralarında bulunduğu yüzlerce yolcusuyla İzmit Körfezi’ne açılarak fırtına sonucu batan Üsküdar Vapurunun acısı, kaybettiğimiz gencecik filizler halen yüreklerimizi dağlıyor. Elim kazanın belki de en acı tarafı, rahmete kavuşanların çoğunun okumak, öğrenim görmek umuduyla deniz yolunu kullanan öğrencilerimizin oluşturmasıydı. Hayatını henüz yaşayan ve yeşermeye çalışan gençlerimizin, yavrularımızın körpecik filizlerimizin acısı çok büyük.

BİR DAHA YAŞANMAMASI TEMENNİMİZ

Üzerinden geçen onlarca yıl bize bu faciayı ve acısını unutturamadı. Her geçen yıla rağmen gözyaşlarımız dinmez, deniz üzerindeki o can pazarı boğazımızı düğümler, acılarımızı tazeler oldu. Türk denizcilik tarihindeki en büyük deniz kazası olan Üsküdar Faciasında yaşamlarını yitirenleri tüm kalbimle bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyor, kederli ailelerine Allah’tan sabır diliyor, bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.