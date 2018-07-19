CHP'li başkan: Taban değişim istiyor

Yenigün Gazetesi yazarı Deniz Çağlar Fırat bugünkü yazısında kurultay tartışmasına değindi ve CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç'la arasında geçen konuşmayı okurlara aktardı.

CHP'li ilçe başkanı Dalgıç konuyla ilgili: "“Taban değişim istiyor. Örgütler tabanın sesidir. Eğer değişim yaşanacaksa bunu yeri de kurultaydır. Hepimiz partimizin, CHP’nin daha da büyümesi ve güçlenmesi için çaba sarf ediyoruz. Önümüzde yerel seçimler var. Bu seçimlere daha güçlü girmemiz gerekiyor. Tabanın beklentisi ne ise örgütler o beklentilere göre hareket eder. Çünkü örgüt tabanın sesidir.” ifadelerini kullandı.

İşte Fırat'ın bugünkü yazısının tamamı:

"24 Haziran seçimleri sonrasında CHP’de başlayan tartışmalar olağanüstü genel kurul için imza toplanmasına kadar ulaştı. Partinin bir önceki seçime kıyasla 3 puan oy kaybetmesi buna karşın CHP adayı olarak yola çıkan ve 30 puan civarında oy alan Muharrem İnce’nin hem parti içinde hem de CHP’li olmayan tabanda karşılık bulması CHP içinde olağanüstü genel kurul tartışmalarını ister istemez başlattı.

Son dönemde de olağanüstü genel kurul için imzalar toplanmaya başlandı. Genel olarak baktığımızda da Muharrem İnce ekibinde yer alan CHP PM üyesi olan 25. Ve 26. Dönemde milletvekilliği görevini yapan ama 24 Haziran seçimlerinde milletvekili listesine alınmayan Prof. Dr. Gaye Usluer ile Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün önderliği ve sözcülüğünde imzalar toplanıyor.

Her gün saat 5’te Usluer tarafından kaç imza toplandığı açıklanıyor. Olağanüstü kurultay için noter aracılığıyla ilk gün 353 imza toplanırken bu rakamın ikinci gün Muharrem İnce’nin 36. Olağan Kurultay’da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu karşısında aldığı 447 oyu geçerek 466’ya ulaştığı belirtilmişti.

Bilindiği üzere ‘Değişim Ve Dönüşüm Kurultayı’ adı verilen olağanüstü kurultayın toplanması için 634 delegenin imzası gerekiyor.

Seçimin kaybeden şehirleri arasında Eskişehir de yer aldığı için kurultay için hangi Eskişehir delegelerinin imza verip vermediği de kamuoyunca çok merak ediliyor.

Ama ben kurultay delegelerinin tavrı kadar örgütün ne düşündüğü de çok önemli olduğu için ben bu soruyu CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç’a sordum.

CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Dalgıç çok net konuştu. İşte Dalgıç’ın söyledikleri:

TABAN DEĞİŞİM İSTİYOR ÖRGÜTLER DE TABANIN SESİDİR

“Taban değişim istiyor. Örgütler tabanın sesidir. Eğer değişim yaşanacaksa bunu yeri de kurultaydır. Hepimiz partimizin, CHP’nin daha da büyümesi ve güçlenmesi için çaba sarf ediyoruz. Önümüzde yerel seçimler var. Bu seçimlere daha güçlü girmemiz gerekiyor. Tabanın beklentisi ne ise örgütler o beklentilere göre hareket eder. Çünkü örgüt tabanın sesidir.”

KURULTAY TOPLANMALI YENİ HEYECAN SAĞLANMALI

“24 Haziran seçiminin sonuçlarını görmezden gelemeyiz. Tartışma sadece Genel Başkanın kim olacağı tartışması değil, tartışma içinde partide değişim ihtiyacının kaçınılmaz olduğudur. Çünkü yeni bir yarışa hazırlanırken, hiçbir şeyi düzeltmeden aynı şartlarda yarışa girmek kaybetmeyi baştan göze almak demektir. Kurultay toplanmalı ve ciddi bir muhasebe ile kadrola ve tüzük başta olmak üzere eksiklikler, yetersizlikler giderilmeli, yeni bir kan ve yeni bir heyecan ile örgüt seferber edilmelidir.”

DEĞİŞİM BASKIYLA ERTELENEBİLİR AMA DURDURULAMAZ

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin en büyük gücü örgütüdür, tabanıdır. Bu yüzden örgütün ve tabanın sesini dinlemek ve ona göre davranmak zaruridir. Değişim gerektiğinde ve kendini dayattığında bu sadece baskılanarak ertelenebilir ancak durdurulamaz.”



Başkan Dalgıç’ın bu açıklaması şu ana kadar örgüt bazında yapılan ilk ve en önemli açıklama. Siyasette tavır ve duruş sergilemek her zaman çok kolay değildir. Benim anladığım kadarıyla Dalgıç, tabanın bu beklentisi olduğunu ve bu beklentiye kayıtsız kalındığı zaman tekrar kaybedeceklerine inandığını söylüyor.



CHP KAPALI KAPILAR ARDINDA DEĞİL TABANDA ÖRGÜTLENMELİ

Bence de çok haklı. Sadece bu değil, buna biraz da ekleme yapmak gerekiyor.

CHP’nin tabanın beklentisine, taleplerine karşı nasıl bir politika geliştireceği büyük merak konusuyken kapalı kapılar ardında, tabanın istek ve beklentilerinden uzak siyaset geliştirmek hiçbir zaman doğru sonuç vermiyor, vermedi.

CHP, bunun bedelini çok uzun zamandır ödüyor zaten.

Toplumda öne çıkmış kanaat önderleri ile buluşmayan, sivil toplum örgütleri temsilcileri ile ortak paydada buluşmayan ve giderek sosyal demokrasiyi elitlerin örgütlenmesi modeline dönüştüren bu zihniyet acil olarak yüzünü mahallelere, sokaklara, fabrikalara, okullara, işyerlerine, atölyelere, tarlalara, çiftliklere, kahvelere döndürmek zorunda.



DELEGELER KADAR ÖRGÜTLERİN TAVRI DA ÇOK ÖNEMLİ

Bu yüzden de örgütlerin çıkıp konuşması ve beklentilerini açıklaması lazım.

Çünkü Dalgıç’ın dediği gibi CHP örgütleri tabanın sesidir, genel merkezlerin ya da başkanların değil.

CHP İl ve İlçe örgütleri bu olağanüstü kurultay talebi konusunda ne düşünüyor?

Tepebaşı İlçe Başkanlığı gibi çıkıp konuşabilecekler mi?"