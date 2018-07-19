CHP'li Özel'den Ünal'a: Siyasetin çöplüğünü bilirsin

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Mahir Ünal, sen siyasetin çöplüğünden geri dönüşümle gelmiş bir siyasisin. Sen siyasetin çöplüğünü bilirsin" dedi.

Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yeni dönemde oluşan Mecliste ilk komisyon toplantısının görüşülmeye başlandığını anımsattı.

Yeni döneme ilişkin daha önce bakanların Meclise gelmeyeceğinin söylendiği ancak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini görüşen Adalet Komisyonunda yerini aldığını ifade eden Özel, AKP'lilerin kendi yaptıkları anayasanın ne olduğunu ve ne yapmaları gerektiğini bilmediklerini belirtti.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın "Bedelli askerlik gündemimizde yok" açıklamasından 22 saat sonra konuya ilişkin yasa teklifinin gündeme geldiğini aktaran Özel, "Bu, 'Yasalar Mecliste milletvekillerince yapılacak' denilirken açıkça millete yalan söylediklerini kanıtlayan suçüstü durumuydu ve yasanın aslında sarayda, bakanlıklarda hazırlandığı ve iki milletvekiline imza attırılıp, bedelli yasasının geldiğini de itiraf ediyordu" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un bir gazeteye verdiği röportajda yeni sistemi, "tek kişilik hükümet" şeklinde tanımladığını belirten Özel, "Uçum, 'bizim tek adam yönetimi' dediğimiz şeyin altını çizerek, mülakat olarak veriyor" değerlendirmesini yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 3 askeri hakimin ihraç edildiğini anımsatan Özel, kararda "Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa sevk edildiği" yönünde ibare bulunduğuna dikkat çekti.

"Dört dörtlük bir rezaletin altına imza atıldığını" söyleyen Özel, şöyle devam etti:

"Henüz bakan oldum, benim apoletler buradaydı, ne oldu, kravat da nereden çıktı, kılıcım nerede derken Başbakanlığın kalktığını unutmuş beyefendi. 'Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere başkanlığa' ifadesine imza atacak ve iki yardımcısına imza atmasını sağlayacak kadar kontrolden çıkmış, hazırlıksız yakalanmış, Türkiye'nin geleneksel devlet yönetimiyle bağdaşmayan, kamu yönetimini perişan eden bir tutum içinde."

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Tarihin çöplüğünde yerini almıştır" sözlerini anımsatan Özel, "Mahir Ünal, sen siyasetin çöplüğünden geri dönüşümle gelmiş bir siyasisin. Sen siyasetin çöplüğünü bilirsin. Seni aldılar, siyasetin çöplüğüne attılar" dedi.

"Dolmabahçe Mutabakatı" sonrası yaşanan gelişmeleri hatırlatan Özel, şunları söyledi:

"Bir de hakkında FETÖ meselesinde konuşulanlar var. Bu ikisi birlikte ya da ikisinden biri. Seni siyasetin çöplüğüne attı zaten Erdoğan. Sen oradan geri dönüşümle kazanıldın, geri dönüşümle geldin. Sen siyaset çöplüğünde martı sesi dinliyordun, çok istedin ne yaptınsa yaptın dombra dinlemeye başladın. Bu gidişin ve dönüşün şüpheli olduğu nereden belli? Biz giden Mahir Bey'i de dönen kabadayı Mahir Bey'i de biliyoruz. Giden Ünal iyi eğitimli, nazik, centilmen, siyaset dilini kullanmayı başarıyla ortaya koyan biriydi. Yeni gelen kabadayıdan kesme kasap, bir yerlere yaranmaya çalışan Mahir Ünal ise sinirli, kin kusan, küfürbaz, hakaretçi, hadsiz ve çirkefçe ifadeleri gündelik lügati olarak benimseyen bir adam."

Siyaseti bırakan kişilerin gittiği yerin bir çöplük olmadığını ifade eden Özel, "Davutoğlu siyaseti bıraktı. Çöplükte mi? Partinizde siyaset yapmış, onlarca genel başkan yardımcısı, bakan onlar siyasetin çöplüğünde mi? Bugün partinize yakın isimlere verdiği mülakatlarda size ve genel başkanınızı öven Çiller, şu an siyasetin neresinde duruyor?" diye sordu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın da "terörle mücadeleye" ilişkin yasa teklifinde yer alan valilere dair yetkinin kalıcı olduğunu söylediğini anlatan Özel, "Valiler cumhurbaşkanı ile gidecekler. Yani bu yetkilerle donattığınız valiler siz giderken gidecek yeni gelenlere de böyle yetkiler verilmeyecek. Bunu da Hayati Yazıcı bilsin" dedi.

"GELECEK HAFTA YILDIRIM İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Eski CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in CHP'ye gönderdiği mektubu basın mensuplarına gösteren Özel, gelecek haftadan itibaren hem CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hem de Eren Erdem'e düzenli ziyaretler yapacaklarını ve "tutukluluklarına" karşı basın toplantısı düzenleyeceklerini aktardı. Berberoğlu'nun 24 Haziran'da milletvekili seçildiğine işaret eden Özel, yargılamanın devam etmesi için dokunulmazlığının yeniden Mecliste kaldırması gerektiğini belirtti. Özel, Berberoğlu'nun durumuna ilişkin gelecek hafta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a bir ziyaret gerçekleştireceklerini bildirdi.

"FAY KIRIKLIĞI YARATACAK İFADE BEKLEMEYİN"

Olağanüstü kurultay isteyen bazı milletvekillerinin basın toplantısı düzenlendiğinin hatırlatılması üzerine Özel, milletvekillerinin Adalet Komisyonunda terörle mücadeleye ilişkin yasa teklifi üzerinde çalıştığını ifade etti. Özel, "CHP Grup Başkanvekili olarak orada, bu salonda bir birlikteliğe ihtiyacım var. O yüzden, benim ağzımdan bu kürsüden grupta fay kırığı yaratabilecek ifadeler duymayı beklemeyin" dedi.

Bedelli askerlikte 28 günlük eğitime ilişkin bir soru üzerine de Özel, şunları kaydetti:

"Bedelli deyince akla, Erdoğan'ın çocuklarının, damatlarının yaptığı gibi bedelli akla geliyor. Parayı verip tezkereyi almak akla geldiği, bu beklentiyle oy aldıkları için bugün 28 gün silah altına alma çıktığında çok şekilde başvuru geliyor. Bunun enine boyuna tüm gerekçeleriyle dinlenmesi lazım. Bu taleplere kulakları tıkamak doğru bir yaklaşım değil."