AKP'li Külünk: Elhamdülillah fetret dönemi bitti, şimdi yükselişteyiz

Müstakil Sanayiciler ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi'nin Şubat ayı dost meclisinin konuğu olan AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Afrin operasyonu bittiğinde biz, önümüzdeki 100 yıllık tehdidi ortadan kaldırmış olacağız. Elhamdülillah fetret dönemi bitti, şimdi yükselişteyiz" dedi.

Toplantıya katılan AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Afrin operasyonu üzerine konuştu.

Külünk, Zeytin Dalı Harekâtı'nın Türkiye için bir dönüm noktası olacağını öne sürerek, "Afrin operasyonu, Türkiye’ye yönelik 100 yıllık bir tehdidi ortadan kaldırılacak. Bundan sonra hazırlanın Türkiye dünyanın en stratejik enerji merkezi olacak. Türkiye dünyanın en stratejik ticaret ve lojistik üssü olacak. Bu açıdan İzmir en şanslı şehirlerden biri olacak, Türkiye tarım devi olacak, kaçınılmaz bir şekilde ve yeri geldiğinde Türkiye 500 milyar dolar ihracatı da konuşacak, gelecekte ise 1 trilyon dolar ihracatı da konuşacak. Şimdi bu Türkiye ortaya çıkarken, siyasal sistemi güçlü, iktisadi yapısı güçlü ve askeri yapısı güçlü, öte yandan gücünü de insandan alan bir noktaya doğru gidiyor. Ben kader programının işleyişine bakarım, milletlerin de kaderi vardır. Elhamdülillah fetret dönemi bitti, şimdi yükselişteyiz." dedi.