İşte Muharrem İnce'ye ulaşan 'imza' tahmini

CHP'de seçimli kurultay için harekete geçen muhaliflerin imza toplama seferberliği devam ediyor.

CUMHURİYET - CHP Genel Merkezi adına konuşan Tuncay Özkan'ın "Sadece 120 imza toplandı" açıklamasına rağmen kurultay isteyenler ise sadece 4 günde sınıra yaklaşıldığı görüşünde. Cumhuriyet.com.tr, Muharrem İnce'ye bugün aktarılan toplam imza sayısına ulaştı.

Muharrem İnce'nin yakın çalışma arkadaşlarından CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, dün yaptığı açıklamada ilk 3 günde 466 delegenin seçimli kurultay için imza verdiğini açıklamıştı. Bugün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında ise 4. gündeki imza sayısını 526 olarak duyurdu.

"BARAJ YARIN AŞILIR"

Anadolu'nun dört bir yanındaki imza seferberliğini, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de anbean izliyor. Toplanan imza sayısına ilişkin kurmaylarından sürekli bilgi alan İnce'ye aktarılan son bilgiye göre imza sayısının bugün 600'ü bulması bekleniyor. Parti içi muhalefet kulislerinden aktarılan bilgilere göre, muhalifler 625 barajının yarın aşılacağı görüşünde. İmza sürecini yöneten isimler, İnce'ye "Yarın 650 rakamına ulaşacağız" bilgisini verdiler.