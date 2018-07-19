Özkan: İmza sayısı 438 oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin olarak açıklama yaptı.

Özkan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Yeterli imza varsa, Genel Merkez'e teslim etmeleri durumunda gereği hemen yapılacaktır. CHP tabanının ülkenin sorunlarıyla ilgili çalışma yapması gerekmektedir. Bunun dışındaki çalışmalar hem tabanımızı hem bizi üzüyor. Bizim en büyük vicdanımız; kurultay vicdanımız.

İşte Muharrem İnce'ye ulaşan 'imza' tahmini

Bu konuda tabanımızın, delegelerimizin iradesine karşı çıkacak herhangi bir tutumumuz söz konusu değildir.

Bize ulaşan verilere göre; 438 kadar imza toplanabilmiş. Maksimum 470 rakamına ulaşabilirler diye düşünüyoruz."

Kurultay için toplanan imza sayısı belli oldu!