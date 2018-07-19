CHP'li Böke genel başkan adayı olacak mı?

Olağanüstü kurultay çağrıcılarından Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke , CHP Genel Başkan adayı olmayacağını açıkladı.

CHP'de değişim artık zorunlu hale geldiğini savunan Böke, "CHP’deki bu değişim Türkiye için umuttur. Rejimin değiştiği böyle bir dönemde CHP’de yeni bir yönetim anlayışı, yeni iş yapma biçimi, yeni siyaseti birlikte kurmalıyız, kuracağız" dedi.

Kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Böke, şu ifadeleri kullandı:

1) Cumhuriyet Halk Partisi’nde değişim artık zorunluluktur. CHP’deki bu değişim Türkiye için umuttur. Rejimin değiştiği böyle bir dönemde CHP’de yeni bir yönetim anlayışı, yeni iş yapma biçimi, yeni siyaseti birlikte kurmalıyız, kuracağız.

2) Ben de bu yeni siyaseti kurmak için her zamanki gibi savunageldiğim değerler ışığında mutlaka sorumluluk alacağım. Omuz omuza, sorumlulukta ortaklaşarak birlikte yürüyeceğiz. Önemli olan cümle budur.

3) Ama sizin için bugün merak edilen cümleyi de açıkça kuralım:) Genel Başkan adayı olmayacağım.