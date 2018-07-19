İnce'nin 3 yıl önce söylediği türkü ortaya çıktı

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' isimli türkünün görüntüleri sosyal medyada yeniden en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.

Renkli kişiliği ile bilinen ve daha önce köy düğününde kadınlarla çektiği halay ve okuduğu şiirler ile farklı bir politikacı profili çizen İnce'nin 2015 yılında Yalova'da düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde Yalova Musıki Derneği'nin konserinde sahneye çıkarak "Bir dalda iki kiraz" türküsünü seslendirdiği ortaya çıktı. İnce, sosyal medyada yeniden çok paylaşılanlar arasında giren videoda, dernek solisti Emine Gülbahçe ile düet yapıyor. Konserde Yalova türküsü söyleyen İnce'yi Yalova’lı sanatsever izleyiciler ayakta alkışlıyor.

TÜRKÜNÜN YALOVAYA TESCİL EDİLMESİ İÇİN DE GİRİŞİM BAŞLATMIŞTI

Muharrem İnce , 2016 yılında kayıtlara İstanbul Türküsü olarak geçen "Bir dalda iki kiraz" türküsünün Yalova Türküsü olarka tescil edilmesi için dönemin Yalova Valisi Doç. Dr. Yusuf Erbay ile birlikte girişimde bulunmuştu.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce , konuya açıklık getirirek şöyle konuşmuştu: ”Uzun yıllardır bu türkü halkın dilinden düşmemişti. Halen büyük bir keyifle dinleniyor. Ancak resmi kayıtlara İstanbul Türküsü olarak geçen türkünün, bir Yalova türküsü olduğu kesin olarak belirlendi. O yıllarda, Yalova, İstanbul’a bağlı bir ilçe olduğu için kayıtlara İstanbul türküsü olarak geçmiş. Türkümüzü Yalova’ya kazandırmak için tescil işlemlerini başlattık."

MUHAREM İNCE KADINLARLA GÖBEK ATTI