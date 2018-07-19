Trump'ın açık çağrısına Türkiye'den yanıt

Türk Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rahip Craig Brunson'ın tahliye edilmesine yönelik açıklamasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de Ekim 2016'dan bu yana tutuklu olan Rahip Andrew Craig Brunson'ın tutukluluğuna devam kararı çıkmasıyla ilgili Erdoğan'a çağrıda bulunup "Serbest kalması için bir yapmalı" dedi. Trump'ın bu çağrısına Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Trump’tan Erdoğan'a açık çağrı

Bakanlık sözcüsü Hami Aksoy, "Adli süreç hukukun üstünlüğü ilkesine uygun sürüyor" dedi.

Aksoy, ayrıca şunları söyledi:

— Türkiye ile ABD arasında yapılan toplantıda, FETÖ konusunda ABD'nin artık oyalamaması gerektiğinin altını çizdik.

— Rejimin (Suriye'nin güneyinde) gerginliği azaltma bölgesini hedef alan saldırılarını şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz.

— Doğu Guta'da, kuzey Humus'ta ve şimdi de Suriye'nin güneybatısında yaşanan senaryonun İdlib'de tekrar etmesini asla istemiyoruz.

— Münbiç'te devriye bölgesinden PYD'nin çekildiği teyit edildi.