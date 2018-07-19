Hulusi Akar adresi şaşırdı: Kararı oraya gönderdi

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN/BİRGÜN- Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Hakimler OHAL Komisyonu’nun kararı ile üç askeri hakim subay meslekten ihraç edildi. 18 Temmuz tarihli kararın altında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın imzası yer aldı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere 9 Temmuz tarihli KHK ile kaldırılan Başbakanlık makamına gönderildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan MSB kararına göre, HV. HAK. BNB. Bayram Ayazama ile HV. HAK. BNB. Özkan Doğdu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli HAK. TĞM. Mehmet Öztürün görevlerinden ihraç edildi. İhracın gerekçesi, FETÖ/PYD silahlı terör örgütü ile irtibatta olmak olarak açıklandı. Komisyon, görevlerinden alınan askeri hakimlerin, 6749 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi gereğince meslekte kalmalarının uygun olmadığı değerlendirmesini yaptı. Kararda, komisyonun değerlendirmesinde bulunan diğer hakimler hakkındaki incelemelerin devam edeceği bildirildi.

7 hakimin itirazı reddedildi

Yine aynı gün alınan bir başka Askeri Hakimler OHAL Komisyonu kararıyla meslekten ihraç edilen yedi askeri hakimin itiraz başvuruları da reddedildi. Milli Savunma Bakanlığı kararında, MSB Askeri Hakimler OHAL Komisyonu’nca meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilen askeri hakimler Mustafa Kayıkçı, Rıdvan Akay, Kadir Kurt, Hasan Kayran, Ahmet Sezen, İsa Yılmaz ve Mehmet Nesim Atmaca’nın kararlara itiraz ettikleri ve yeniden değerlendirme talebinde bulundukları bildirildi. Komisyonca yapılan itiraz ve yeniden değerlendirme taleplerinin incelemesi sonucunda askeri hakimlerin itirazları reddedildi.

Bakanlık, kararlarını Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Bakan Hulusi Akar'ın imzasıyla eski sistemde olduğu gibi artık kurumsal olarak bulunmayan Başbakanlık'a sevk etti.