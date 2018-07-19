19 Temmuz 2018 00:28

Çankaya Belediye Başkanı seçimini yaptı

Çankaya Belediye Başkanı seçimini yaptı
Çankaya Belediye Başkanı CHP'li Alper Taşdelen CHP'de yaşanan kurultay tartışmasında tarafını seçti.
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Çankaya Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyelerinin 'değişim' açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen twitter hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu duyurdu.

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Alper Taşdelen açıklamasında "Vefa benim için bir semt adı değildir. Kişiliğimizin nişanesidir. Genel Başkanım @kilicdarogluk nun yanındayım, yanında olmaya da devam edeceğim. Ne kadar uğraşsanız da CHP asla yıkılmayacak. @06melihgokcek" dedi.

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