Gürsel Erol: Karar ve yetki örgütündür

CHP'li Gürsel, kurultay süreciyle ilgili yaptığı açıklamada "CHP’de bugün değişim talebinin her geçen an giderek artması partimizin özgürlükçü olması ve kişiye dayali bir parti olmadiginin en büyük göstergesidir.

Karar ve yetki örgütümüzündür.Değişimin kiminle olacağı tali bir konudur.Değişim dediğimiz şey süreklilik arz eden bir kavramdır.Bu kavram, 9 Mayıs 1935’te toplanan ve ebedi liderimiz Atatürk’ün katıldığı son kurultay olan 4. Kurultay’da tüzüğe giren “Devrimcilik” ilkesi ile vücut bulur.Artık görülmüştür ki bir isim üzerinde yaratılan Genel Başkan mitosu bu günün, bu çağın ve sosyal demokrat bir parti CHP’nin siyaseti olmamalıdır.Biz lider odaklı bir parti olamayız olmamıza da gerek yoktur.Bizde lider bellidir,tektir ve ebedidir.Asıl olan, Genel Başkanlar’ın kendi süreçleri içinde partiye yeni politikalar,yeni kadrolar yaratmasıdır.Değişime böyle bakmak gerekir.Tarihimizden bir örnek vermek gerekirse;İsmet Paşa 1954 seçimlerinden 70’lere kadar değişimin önünü açmasaydı, değişimin öncü kadrolarına şans vermeseydi biz Ecevit’i iyi bir gazeteci,Turan Güneş’i iyi bir akademisyen,Hikmet Çetin’i de iyi bir bürokrat olarak bilecektik.Rahmetli İnönü,o fikri değişimin genç öncü kadrolarına ön açmasa ne 61 Anayasası’na temel olan İlk Hedefler Beyannamesi gibi bir metin yazılırdı ne 70’lerde CHP’deki dönüşüm gerçekleşirdi ne de partinin 40 yılında var olan o kadroları kazandırabilirdi.Bu nedenle; umudu yeşertmek ve buradan yeniden bir hikaye yazmak için hiçbir yere bakmamıza gerek yoktur;köklü tarihimiz hepimiz için şaşmaz bir pusula niteliğindedir." dedi.