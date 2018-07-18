AKP ve CHP arasında 'diktatör' tartışması

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan açıklamalarda bulundu.

Mahir Ünal, "Türkiye uzunca bir zamandır hayal ettiği yeni yönetim modeline geçti. Türkiye'de uzunca bir süredir, bilinçli olarak sürdürülen 'tek adam, diktatör' tartışmaları da yine aziz milletimiz tarafından elinin tersiyle itildi. Türkiye demokrasi sınavından 24 Haziran'da alnının akıyla çıktı. Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza tebrikler yağdı ve Türkiye yeni dönemde güçlü bir şekilde yoluna kararlılıkla devam ediyor. Türkiye'de maalesef değişmeyenler var. O da Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı zehirli dil. Yine Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran mağlubiyetinin ardından partisinde yaşanan tartışmaları, iç tartışmaları, kaosu, liderlik kavgasını, imza toplanmasını, Cumhurbaşkanımıza ucuz bir dille saldırarak örtbas etmeye, gündemi dağıtmaya çalışıyor" dedi.

"KÜLLİYEN YALANDIR"

Ünal, CHP liderini hedef alarak, "Kılıçdaroğlu öyle bir çamura batmış durumda ki 15 Temmuz'da tankların arasından kontrollü bir şekilde kaçıp saklanmasından sıvışmasına rağmen Cumhurbaşkanımızı saklanmakla suçlayabiliyor. Kılıçdaroğlu, terörle mücadelede son derece kritik görevler üstlenen Mili Savunma Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, MİT Başkanımıza dönük kullandığı yalan ve iftiraları kendisine iade ediyoruz.. Kendisinin dün ifade ettiği şekliyle asla hakikatle örtüşmemekte. Özellikle Milli Savunma Bakanımız ve MİT Başkanımızla ilgili söylediği ifadeler külliyen yalandır. Bakanımız ve MİT Başkanımız TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu'na davet edilmemiştir. Kendilerine gönderilen soruları cevaplandırarak komisyona teslim etmişlerdir. Savunma Bakanımız 19 Temmuz 2016'da Genelkurmay Karargahı'nda cumhuriyet savcılarının sorularını cevaplandırmış. Yine 29 Mayıs 2017'de TBMM Komisyon Başkanlığına soruların cevaplarını vermiştir. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne müşteki sıfatıyla ifade vermiştir. Dolayısıyla kimsenin herhangi bir yere kaçtığı ya da herhangi bir şeyden kaçırıldığı söz konusu değildir. Sanıyorum şu anda yaşadığı durumdan ve sıkışıklıktan dolayı aklını kaçırmak üzere olan Kemal Kılıçdaroğlu'dur" ifadelerini kullandı.

"CHP'YE GÖNÜL VERMİŞ..."

Ünal sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kadar gündemimizde olmasından aslında son derece rahatsısız, biz CHP'ye oy veren seçmenlere buradan şunu söylemek istiyoruz, biz yeni dönemde hiçbir şekilde gerilim istemiyoruz, kavga istemiyoruz, biz yeni dönemde Türkiye'nin önemli ve öncelikli görevine odaklanmak istiyoruz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun nefret dilinin, zehirli dilinin, siyaset gündemini rehin almasından son derece rahatsızız. Biz defalarca yalanlanmış bu iftiraların, mahkemelerce defalarca ceza almış ve hukuki olarak yargı tarafından mahkum edilmiş, Kemal Kılıçdaroğlu tarihin çöplüğünde yerini almıştır, Kemal Kılıçdaroğlu artık siyasetin konusu değildir. Yakında öyle inanıyorum ki CHP'nin ve CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın, seçmenlerin, delegelerin Türkiye'de çocuğun geleceğini düşünen, Türkiye'nin güzel günler görmesini isteyen her bir vatandaşımızın bu durumdan rahatsız olduğunu biliyoruz. Özellikle CHP'ye oy veren vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum, lütfen bu gerilime, kavga oluşturmak isteyen ve yeni dönemde eski dili devam ettirmek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'na lütfen tepki gösterin. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çirkin ifadelerine ne Genel Başkanımız düzeyinde ne de bakanlarımız düzeyinde cevap verilmeyecektir. Kemal Kılıçdaroğlu bu bataklığa başkalarını da çekerek, Türkiye'yi yolundan alıkoymak istemektedir."

BÜLENT TEZCAN'DAN ÜNAL'A YANIT

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, AKP Sözcüsü Mahir Ünal’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’lilere yönelik sözleri üzerine ANKA’ya açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de haram ve yolsuzluk düzenini yerleştirilenlerin ahlaktan bahsedebilmeleri için kendilerinin ahlaken sorumlu olmaları gerektiğini söyleyen Tezcan, “AKP sözcüsünün bu hastalıklı dili tedaviye muhtaçtır. Tacizden, tecavüze; kadına ve çocuğa şiddetten, uyuşturucu kullanımına; rüşvet, yolsuzluk ve fesat düzenin en ince ayrıntılarına kadar yerleştiği dönem Türkiye’de AK Parti dönemidir” ifadelerini kullandı.

“ÜNAL, TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE BAKARSA SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTIĞI KİŞİNİN DAHA ŞİMDİDEN ORADA YERİNİN HAZIRLANDIĞINI GÖRÜR”

“Milletin ahlakını bozmak için ellerinden geleni yapanların ahlak tavsiyesine ihtiyacımız yoktur” diyen Tezcan, Ünal’ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için “tarihin çöplüğünde yerini almıştır” sözlerine ilişkin ise, “Tarihin çöplüğü diktatörlerin yeridir. Türkiye’de kimin diktatör olduğunu herkes biliyor. Türkiye’deki diktatörün sözcüsü Mahir Ünal, tarihin çöplüğüne bakarsa sözcülüğünü yaptığı kişinin daha şimdiden orada yerinin hazırlandığını görür” diye konuştu.

“GENEL BAŞKANIMIZ SADECE APOLETLİ DARBECİLERE DEĞİL, SİVİL DARBECİLERE KARŞI DA HER ZAMAN DİK DURMUŞTUR”

Adalet için 435 kilometre yol yürüyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerinin “tarihin şeref locası” olduğunu dile getiren Tezcan şöyle devam etti:

“Darbe önlendikten sonra bile korkudan Ankara’ya 4 gün gelemeyen Erdoğan üzerinden 15 Temmuz’da bir kahramanlık tefrikası yazılamaz. Genel Başkanımız, sadece apoletli darbecilere değil, sivil darbecilere karşı da her zaman dik durmuştur. İlk andan itibaren 15 Temmuz darbesine nasıl karşı çıktıysa, 20 Temmuz OHAL darbesine de aynı kararlılıkla karşı çıkmıştır.

“SİZ CHP’NİN İÇİNDEKİ DEMOKRASİ KÜLTÜRÜNÜ ANLAYAMAZSINIZ”

Mahir Ünal, CHP üyesi ve delegelerine de kendince tavsiyede bulunmaya cüret etmiştir. Bizim üyemize ve delegemize tavsiye ve telkinde bulunmak, akıl vermek Mahir Ünal’ın haddine düşmez. CHP, saray darbelerinin partisi değildir. Hiçbir CHP’li Erdoğan’ın sözcüsünün tavsiyesine muhtaç değildir. CHP, hiçbir zaman dışarıdan dizayn edilecek bir parti olmamıştır ve olmayacaktır. Siz CHP’nin içindeki demokrasi kültürünü anlayamazsınız. Onun için kendi işinize bakın.”