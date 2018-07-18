Berberoğlu'nun avukatlarından davayı durdurma talebi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuksuz yargılanan Erdem Gül katıldı. Enis Berberoğlu, başka suçtan tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nden SEGBİS sistemi ile duruşma salonuna bağlandı. Can Dündar ve Erdem Gül'ü temsilen avukatlar Fikret İlkiz ile Bülent Utku, Enis Berberoğlu'nu temsilen de avukatlar Yiğit Acar ve Zeynel Öztürk duruşmaya katıldılar. Gizlilik kararı bulunan davaya taraflar dışında kimse alınmadı.

CHP'den Berberoğlu hatırlatmalı tutuklu vekil çıkışı

Enis Berberoğlu'nun avukatları, müvekkillerinin 24 Haziran tarihinde yapılan seçimlerde yeniden milletvekili seçilerek anayasal dokunulmazlık kazandığını hatırlattılar. Berberoğlu'nun avukatları, anayasal dokunulmazlık kazanan müvekkilleri hakkındaki yargılamanın durdurulmasını, dosyasının da ayrılarak TBMM Başkanlığı'na gönderilmesini talep ettiler.

Berberoğlu'nun avukatlarının yargılamanın durdurulması yönündeki talebini bir dahaki celse karara bağlamaya hükmeden mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.