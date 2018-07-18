18 Temmuz 2018 17:59

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik mesajı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik mesajı
Milli Savunma Bakanlığı, TBMM'ye sunulan "Bedelli Askerlik Yasa Teklifi"ne ilişkin açıklamada bulundu.
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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Bedelli askerlik yasa teklifi yüce Meclisimize sunulmuştur. Vatanımıza, milletimize ve gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

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