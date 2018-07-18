İnce'nin ekibinden '120 imza var' diyen Genel Merkez'e yanıt

CHP'li Usluer'in sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşım şöyle:

"Bilecik Milletvekilimiz Yaşar Tüzün’ün toplanan imza sayısına yönelik açıklaması!

"Notere giden bir delege üç nüsha imzalıyor. Biri noterde kalıyor, ikisini de kendisi alıyor veyahut da birini muhatabına gönderiyor. Bazı arkadaşlar muhatabına göndermiş olabilirler yani CHP Genel Merkezi'ne. Dolayısıyla sayı orda o şekilde çıkıyordur. Şöyle bir örnek vereyim; partimizin üç grup başkanvekili var biliyorsunuz. Bir tanesi Manisa Milletvekilimiz Özgür Özel. Onun seçim bölgesinde 18 delege var, 18 imza atıldı. Diğeri Engin Özkoç, Sakarya Milletvekilimiz, onun seçim bölgesinde 14 delege var, 14 imza attı. Diğeri Engin Altay, İstanbul Milletvekili, 70'in üzerinde delege imza attı. Üçünü topladığımızda dahi sayı 105-110 oluyor. Diğerlerini saymaya gerek yok herhalde, onu da 120 oldu diyenler saysın."

CHP'den 'noter tasdikli imza' açıklaması