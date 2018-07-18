Ankara'da sürpriz isimlerden kurultay çıkışı

GERÇEK GÜNDEM - Ankara'da aralarından Çankaya Belediyesi'nin Meclis 1. Başkanvekili Ertuğrul Şenoğlu'nun da bulunduğu CHP'li Belediye Meclis üyeleri kurultay çağrısı yaptı.

Çankaya Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyelerinin yaptığı açıklama şöyle:

"DEĞİŞİM VE UMUT KURULTAYINA ÇAĞRI

Bizler ülkemizin içinde geçmekte olduğu zorlu sürecin bilincindeyiz. Partimizin bu zorlu süreci aşacak birikim, deneyim ve kararlılığına inanıyoruz. Partimize emek ve gönül vermiş parti üyeleri olarak, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları bizler için her ne kadar hayal kırıklığı yaratmış olsa da asla umutsuz değiliz. İnanıyoruz ki; PARTİMİZ içinde bulunduğu yönetsel, yapısal ve siyasal yönelim sorunlarını aşarak halkımızda yeni bir umut dalgası yaratacak tarihsel birikime ve iradeye sahiptir. CHP tarihi boyunca zor süreçlerin, çetin görevlerin partisi olmuştur. Dün başardık, yarın yine başaracağız. Bu başarı azmi bizler için bir temenni değil, ülkemizin geleceği için ertelenemez tarihi bir sorumluluktur.

Bugün bu bildirgeyle başta genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu, MYK ve Parti Meclisi üyelerimizi bu tarihi sorumluluğu üstlenmeye, başarısızlıklarımızla yüzleşmeye, her seçim yenilgisinin ardından yeni bir başarı hikayesi yaratma gayretlerinden vazgeçmeye davet ediyoruz.

Türkiye’de rejim değişmiş, Cumhuriyetimizin kurucu değerleri ve birikimleri tek tek yok edilmişken, parti içi tartışmalara biran önce son verip güçlü bir direnme hattı kurulması temel bir zorunluluktur. İçinde bulunduğumuz bu süreçten çıkmanın yolu acilen kurultayın toplanmasından, ortak aklı ve iradeyi örgütlememizden geçmektedir.

Geldiğimiz bu süreçte Sayın Muharrem İNCE’nin ifade ettiği gibi CHP’de değişim bir rüzgardır. Bu rüzgarın önüne duvar örmek yerine yel değirmeni kurmalıyız. Tüm Kurultay Delegesi arkadaşlarımızı, Değişim ve Umut Kurultayının toplanabilmesi için göreve, imza vermeye, öğretilmiş çaresizliğimizi umuda dönüştürmeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla

Ertuğrul Şenoğlu Çankaya Belediye Meclisi Meclis 1. Başkanvekili

Ali Yiğit Çankaya Belediye Meclis Üyesi

Nadir Kırıkkayalı Çankaya Belediye Meclis Üyesi

Atakan Akyıldırım Çankaya Belediye Meclis Üyesi

Haydar Karatepe Çankaya Belediye Meclis Üyesi

Funda Gezmiş Çankaya Belediye Meclis Üyesi

Aliye Ersever Çankaya Belediye Meclis Üyesi

Süleyman Demir Çankaya Belediye Meclis Üyesi

Adem Bilen Çankaya Belediye Meclis Üyesi

Serdar Selçuk Kaya Çankaya Belediye Meclis Üyesi"