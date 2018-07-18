CHP'den Berberoğlu hatırlatmalı tutuklu vekil çıkışı

Açıklamada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, şunları söyledi:

“Enis Berberoğlu ile dayanışmayı sürdüreceğiz. Türkiye’nin adaletini, barışını sürdürmek isteyenler tutuklu vekilleri serbest bırakmak zorundalar.

Korkmayacağız, yılmayacağız, sinmeyeceğiz. Enis Berberoğlu’na FETÖ’cü diyenler aynaya baksınlar. Biz Enis Berberoğlu’nun Atatürkçülüğüne, CHP’liliğine kefiliz. Bu davalar yıldırma, sindirme ve korkutma amaçlı yapılmış davalardır. Biz CHP olarak, demokrasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizi zulmünüzle yıldıramazsınız.”

Pankart tepkisi

Kılıçdaroğlu’na soruşturma açılan karikatür için de değerlendirmede bulunan Tuncay, “CHP milletvekilleri olarak o karikatürü hepimiz paylaşacağız. Ülkede gülmeye, mizaha izin vermeyen her anlayış karşısında CHP’nin çelik iradesini bulacaktır.” dedi