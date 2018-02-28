Okul kantinleri Meclis gündeminde

Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye bir soru önergesi sunan Gök, öğrencilerin sağlıklı yiyeceklere ulaşma koşullarını ve okul kantinleri gündeme getirdi.

CHP'li Gök'ün yanıt aradığı sorular şöyle;

Sivil sağlık kuruluşlarının yaptıkları çalışmalar neticesinde Türkiye genelinde 100 okuldan 98 inde beslenme seçeneği olarak sadece kantinlerin bulunduğu ortaya çıkmıştır. Eğitim hayatına başlayan öğrencilerin yüzde 90 ı okullarda fastfood ile tanışmakta ve bu beslenme biçimini benimsemektedir. Sağlıklı nesillerin yetişmesi için sağlıklı beslenme ve egzersizin şart olduğunu belirten uzmanlar, çocuklarımızın obezite riskiyle karşı karşıya olduklarını belirtmektedirler.

Bu bilgiler ışığında:

1. Öğrenciler neden sadece kantinlere mahkûm edilmektedirler?

2. Türkiye genelinde kaç okulda kantinler haricinde sağlıklı beslenmeyi sağlayacak yemekhane ve benzeri hizmetler bulunmaktadır? Bu hizmetlerin sağlandığı okulların bütün okullara oranı nedir?

3. 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında 7-18 yaş arası kaç kişiye obezite teşhisi konulmuştur?

4. 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Türkiye genelinde kantinlerden alınan vergileri açıklar mısınız?

5. Çocuklarımızın sağlıklı beslenme alışkanlıklarına sahip olabilmesi için yürütülen çalışmalar nelerdir?