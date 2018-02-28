CHP'li Gürer'den gönüllü askerlik için kanun teklifi

Türk ordusunun her koşulda teröre karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü ve başarılı olduğunu ifade eden Gürer bu arada toplumda oluşan bizi de askere alın isteğinin karşılıksız kalmaması gerektiğini belirtti. Gürer, Afrin operasyonuna katılmak isteyen gönüllülerin askere alınma isteğini dikkate alarak TBMM'ye kanun teklifi verdi

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kanun Teklifi’nde son zamanlarda parti toplantılarında ‘Askere gitmek istiyoruz’ diye slogan atanların ve Genelkurmay Başkanlığına başvurup gönüllü olarak askere gitmek isteyenlerin basında sıkça yer aldığına dikkat çekti.

Ülkemizin içinde bulunduğu terör mücadele süreci ve olası savaş durumu dikkate alınarak gönüllü asker olmak isteyenlerin askere alınmaları için Kanun Teklifi verdiğini ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu Kanun Teklifi’nin ülkemizin zor günlerin üstesinden gelmesi adına yerinde bir adım olacağını kaydetti.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Askerlik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifinde, askerlik şubelerine giderek gönüllü asker olmak isteyenlerden bedeni kabiliyeti askerliğe elverişli olanların olağanüstü hal veya savaş hallerinde ihtiyaç ve görev planlaması çerçevesinde askere alınmalarını teklif etti.