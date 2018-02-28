'Uzun saç dayağı' Meclis gündeminde

Çankırı’da uzun saçları nedeniyle polis tarafından 'Palyaçolar' diye lakap takılıp gözaltına alınan gençlerin dövülmesi şehirde tepkiyle karşılandı.

Sözcü gazetesinden Kamil Elibol’un haberine göre; İzmir’de çalışan Selim Akdoğan yılbaşı tatili nedeniyle memleketi Çankırı’ya geldi. Akdoğan şehir merkezinde arkadaşları ile gezerken sivil bir kişinin kendilerine “Palyaçolar’” diye hitap ettiğini söyledi. Akdoğan “Palyaçolar gelin buraya, bu saçınız başınız ne lan’ şeklinde hakarete maruz kaldık. Aramızda tartışma çıkınca kardeşim Yavuz ve arkadaşlarım Ali Salih Metin, Burçin Dombaz ile birlikte bizi gözaltına aldılar” dedi.

Ters kelepçe

Ters kelepçelenerek gözaltına alındıklarını ve darp edildiklerini söyleyen Akdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Emniyet’te en az 10 polisin şiddetine maruz kaldık. Merdivenlerden başlayarak 4. kata kadar dayak yedik. Burnum kırıldı. Koridorda saçlarımdan sürükleyip yumruk attılar ve suratıma tekme vurdular, copladılar. Burçin’in kafasında çatlak, ağabeyim Yavuz’un sırtında morluklar var. Ali de şiddete uğradı. Tek suçumuz polisin bizim uzun saçımızı beğenmemesi. Sonra da şiddete kılıf bulmak için bizim Cumhurbaşkanı’na küfür ettiğimizi öne sürdüler. Aksine Emniyet’te bize ve ailemize galiz küfürler edildi. Darp raporu aldık, şikâyetçi olduk.”

Polislere soruşturma

Çankırı Valiliği, polisler hakkında soruşturma başlattı. Selim Akdoğan kendilerini Emniyet’te döven polislerin alkollü olduklarını da iddia etti. Polis tutanağında gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a küfür ve hakaret ettiği iddia edildi.

Sezgin Tanrıkulu Başbakan'a sordu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Yılbaşı tatili için İzmir’den Çankırı’ya gelen Selim Akdoğan ile kardeşi Yavuz Akdoğan ile arkadaşları Ali Salih Metin ve Burçin Dombaz’ın “Saçları uzun olduğu” gerekçesiyle polisler tarafından gözaltına alınıp dövülmesi iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması için verdiği soru önergesinde şu soruları sıraladı:

Bu bağlamda;

1. Dört gencin dövülmesi nedeniyle polisler hakkında idari soruşturmanın yanısıra adli soruşturma da açılmış mıdır?

2. Yaşanan olay nedeniyle açığa alınan polis var mıdır?

3. Gençler gözaltına alındıklarında Emniyet Müdürlüğüne götürülmeden önce doktor kontrolünden geçirilmiş midir? Gözaltından önce muayene edilmemişlerse, bunun gerekçesi nedir?

4. İdari soruşturma hangi aşamadadır?

5. Son 10 yıldaTürkiye genelinde illere göre işkence ve kötü muamele nedeniyle kaç emniyet görevlisi, jandarma ve kamu görevlisi hakkında idari soruşturma açılmıştır?

6. İdari soruşturmaların sonuçlarının dökümü nedir?

7. Son 10 yıldaTürkiye genelinde illere göre işkence ve kötü muamele nedeniyle kaç emniyet görevlisi, jandarma ve kamu görevlisi hakkında adli soruşturma açılmıştır?

8. Adli soruşturmalar sonucunda verilen takipsizlik kararlarının sayısının illere ve yıllara göre dökümü nedir?

9. Son 10 yıldaTürkiye genelinde illere göre işkence ve kötü muamele nedeniyle kaç emniyet görevlisi, jandarma ve kamu görevlisi hakkında dava açılmıştır?

10. Davaların kaçı sonuçlanmıştır? Sonuçlanan davaların verilen karara, zamana ve illere göre dökümü nedir?

11. AKP Hükümetinin “işkenceye sıfır tolerans politikası” varmıdır?İşkenceye sıfır tolerans politikasının içeriği nedir?