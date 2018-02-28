Ankara Belediye Başkanı Tuna'dan Erbakan özrü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan'ın vefatının 7. senesinde düzenlenen etkinlik için asılan afişlerin toplatılmasıyla ilgili özür diledi.

Dün, Ankara’nın ana arterlerine Erbakan'ın anması için program afişleri, pankartları ve brandaları Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırılmaya çalışıldı.

Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Avukat Fatih Beyazıt ise olayı duyduktan sonra hemen bölgeye intikal ederek, yaşananlara müdahale etti. Afişleri indirme işlemini durduran Beyazıt, daha sonra toplanan bayrakları da zabıta araçlarıyla depoya değil Saadet Partisi Genel Merkezi'ne götürülmesine de refakat etti.

Olayın duyulmasından sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Avukat Fatih Beyazıt’ı arayarak üzüntülerini iletti.





