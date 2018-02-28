Muharrem Erkek: Çok güçlü bir demokrasi ittifakı kuracağız

Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor? programına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı - Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, çok güçlü bir demokrasi ittifakı kuracaklarını söyledi. Erkek, "Çok güçlü bir demokrasi ittifakı kuracağız. Eğer ittifak zorunlu hale geliyorsa, biz de CHP olarak referandum sürecindeki 'Hayır' hareketi gibi, demokrasiye inanan, hukukun üstünlüğüne inanan, adalete inanan, herkesle ve her siyasi partiyle bir demokrasi ittifakı kuracağız" dedi.