28 Şubat 2018 01:14

Muharrem Erkek: Çok güçlü bir demokrasi ittifakı kuracağız

CHP'li Muharrem Erkek, YSK Başkanı Sadi Güven'in derhal istifa etmesini istedi. 2019 seçimleri ittifakına da değinen CHP'li Muharrem Erkek, "Çok güçlü bir demokrasi ittifakı kuracağız" dedi.
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Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor? programına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı - Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, çok güçlü bir demokrasi ittifakı kuracaklarını söyledi. Erkek, "Çok güçlü bir demokrasi ittifakı kuracağız. Eğer ittifak zorunlu hale geliyorsa, biz de CHP olarak referandum sürecindeki 'Hayır' hareketi gibi, demokrasiye inanan, hukukun üstünlüğüne inanan, adalete inanan, herkesle ve her siyasi partiyle bir demokrasi ittifakı kuracağız" dedi.

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